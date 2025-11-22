Moraes nega pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro

Em decisão publicada na manhã deste sábado (22/11), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou o pedido de prisão domiciliar humanitária pedido pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e crimes contra o Estado Democrático de Direito.
postado em 22/11/2025 10:38 / atualizado em 22/11/2025 10:39