Moraes nega pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro

O argumento da defesa para pedido de prisão domiciliar como cumprimento da pena é devido ao estado de saúde do ex-presidente

Moraes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro

Em decisão publicada na manhã deste sábado (22/11), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou o pedido de prisão domiciliar humanitária pedido pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e crimes contra o Estado Democrático de Direito. 

Aguarde mais informações. Matéria em atualização

Giovanna Sfalsin

Luana Patriolino

Por Giovanna Sfalsin e Luana Patriolino
postado em 22/11/2025 10:38 / atualizado em 22/11/2025 10:39
