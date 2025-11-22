Flávio Bolsonaro abre live e exibe insatisfação com a prisão do pai

Flávio Bolsonaro abriu uma live em sua rede social para demonstrar sua indignação com a prisão de Jair Bolsonaro - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

Neste sábado (22/11), após a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro abriu uma live em sua rede social para demonstrar sua indignação com a “decisão esdrúxula” do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na transmissão de 45 minutos, o senador afirma que o ministro tenta culpar um filho pela prisão do pai.

A vigília está em um dos motivos para a prisão foi um tópico de descontentamento para Flávio. “Criminalizando uma vigília, mais uma prova de perseguição religiosa, como já fez com o pastor Silas Malafaia. Estão com medo do quê? Medo do povo. Todas as nossas manifestações sempre foram pacíficas”, disse. Além disso, ressaltou que a reunião de apoiadores será mantida, neste sábado às 19h. “ Agora, ele já está preso, vai impedir a vigília por quê? Não vejo uma saída mais”, afirmou.



Na legenda da live, o filho mais velho do ex-presidente escreveu: "a prisão de mais um inocente". Durante a transmissão, ressaltou que Moraes busca humilhar Jair. “Moraes faz questão de falar que a distância da residência de Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos é de 13km. Olha a simbologia disso. Porque prendeu no dia 22? Isso não é jurídico. Dá nojo de ler. Ele queria humilhar o Bolsonaro, que não merece estar passando por tudo isso", destacou.



Ao final da live, Flávio pediu apoio de pastores e padres para falarem sobre o assunto no domingo e diz não ter medo “dessas covardias”. “Alguém precisa colocar um freio nessa tirania de Alexandre de Moraes. Deixa de ser militante e passe a ser juiz”, finalizou.

