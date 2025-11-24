Viagem de Nikolas a El Salvador é a mais cara da comitiva bolsonarista

Nikolas em prisão em El Salvador: "Frente a frente com os maiores bandidos do mundo" - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A viagem do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) a El Salvador, no início de novembro, foi a mais cara da comitiva bolsonarista que desembarcou no país comandado por Nayib Bukele.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dados do Portal da Transparência da Câmara dos Deputados apontam que o grupo gastou quase R$ 100 mil em diárias e passagens aéreas para participar de um fórum de segurança e visitar presídios, frequentemente exaltados por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como modelo no combate a facções criminosas.

O levantamento mostra que a Câmara desembolsou R$ 91,8 mil com os cinco parlamentares. Apenas em diárias foram R$ 53 mil, além de R$ 38,7 mil em passagens aéreas.

Entre os integrantes da comitiva, Nikolas teve o maior custo individual: R$ 25,2 mil, somando R$ 10.515,96 em diárias e R$ 14.737,72 em passagens.

O deputado paranaense Padovani (União-PR) aparece em seguida, com gastos que ultrapassam R$ 21,6 mil, sendo R$ 10.650,78 em diárias e R$ 10.981,51 em passagens.

Também participaram da viagem os deputados Delegado Marcelo Freitas (União-MG), Coronel Assis (União-MT) e Delegado Fabio Costa (PP-AL). Para esses três parlamentares, as passagens ficaram na faixa de R$ 4 mil para cada.

As diárias seguiram um padrão semelhante para todos: quatro dias e meio de despesas custeadas por volta de R$ 10,6 mil por deputado.

Gasto individual dos parlamentares

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Diárias: R$ 10.515,96

Passagem: R$ 14.737,72

Padovani (União-PR)

Diárias: R$ 10.650,78

Passagem: R$ 10.981,51

Delegado Marcelo Freitas (União-MG)

Diárias: R$ 10.631,52

Passagem: R$ 4.174,20

Coronel Assis (União-MT)

Diárias: R$ 10.631,52

Passagem: R$ 4.024,99

Delegado Fabio Costa (PP-AL)

Diárias: R$ 10.631,52

Passagem: R$ 4.847,94

Nikolas exaltou modelo prisional

O deputado federal Nikolas Ferreira divulgou, na última terça-feira (18/11), imagens de sua passagem pelo Centro de Confinamento do Terrorismo (CECOT), megacomplexo de segurança máxima erguido pelo governo de El Salvador.

Nas redes sociais, o parlamentar afirmou que viajou ao país para observar de perto o modelo de encarceramento e a política de enfrentamento a facções implementados pelo presidente Nayib Bukele.

Do pais mais violento, ao mais seguro do mundo. Fui aprender de perto como El Salvador foi transformado pela política de @nayibbukele.



E pra isso, nada melhor que visitar a maior prisão de segurança máxima da América Latina: CECOT (Centro de Confinamento do Terrorismo). Fiquei… pic.twitter.com/6v6cqPHFl4 November 18, 2025

Nikolas disse ter visitado áreas que abrigam líderes de organizações criminosas e descreveu o encontro como um contato direto com “os maiores bandidos do mundo”.

Segundo ele, a experiência reforça a percepção de que o país centro-americano passou de um dos mais violentos do planeta a uma referência de segurança sob a gestão Bukele.