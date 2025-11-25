InícioPolítica
Anderson Torres vai cumprir pena na Papudinha, decide Moraes

O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do DF no 8/1 vai começar a cumprir a pena de 24 anos de prisão no 19º Batalhão da PMDF, conhecido como Papudinha

Torres foi condenado a 24 anos de prisão

Após decretar o trânsito em julgado da ação penal 2.668, que julgou no Supremo Tribunal Federal (STF) a trama golpista o ministro Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento da pena de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do DF no 8 de Janeiro, no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Torres foi condenado a 24 anos de prisão, dividida em 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção por tentativa de golpe de Estado e crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ficou determinado regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, de maneira imediata. O réu deve ser recolhido no 19º Batalhão de Polícia Militar (PMDF), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. 

Para início de cumprimento da pena, o réu deverá ser submetido a exames médicos oficiais, incluindo a emissão do atestado de pena a cumprir. 

Na decisão, Moraes decretou a perda do cargo público de delegado federal de Torres, além de pena pecuniária com condenação a cem dias multa calculados à um salário-mínimo e condenação solidária por danos morais coletivos no valor de R$ 30 milhões, juntamente com os outros condenados. O Ministério Público também vai analisar se todos os militares condenados vão perder a patente.

O ministro determinou, ainda, a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem a condenação e inelegibilidade para todos os oito réus, pelo prazo de oito anos. 

Com relação as visitas, deverão ser previamente autorizadas pelo STF, exceto aos pedidos de defesa regularmente constituídos e equipe médica. 

Giovanna Sfalsin

Por Giovanna Sfalsin
25/11/2025 15:53
