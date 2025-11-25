Moraes determina prisão definitiva de Bolsonaro na PF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta terça-feira (25/11), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comece a cumprir sua pena de 27 anos e três meses, por liderar a trama golpista de 2022, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Ele estava preso preventivamente, no mesmo local, desde sábado (22) e teve sua prisão convertida para definitiva.

A pena de Bolsonaro será, inicialmente, em regime fechado. Do total imposto pelo magistrado, 24 anos e nove meses são em reclusão e dois anos e seis meses, de detenção na PF.

Além do ex-mandatário, o STF também determinou trânsito em julgado da condenação de outros dois réus do chamado núcleo crucial da trama: o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem.

No mesmo dia, Moraes também determinou a prisão definitiva dos generais e ex-ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e da Defesa, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, respectivamente.