Gilmar Mendes e Guiomar Feitosa anunciam separação após 18 anos juntos

Amigos há 50 anos, o ex-casal se conheceu na UnB no curso de direito

A advogada Guiomar e o ministro do STF Gilmar Mendes - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
A advogada Guiomar e o ministro do STF Gilmar Mendes - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e a advogada Guiomar Feitosa anunciaram a separação esta semana; a informação é do Blog da Mônica Bergamo. Gilmar e Guiomar afirmaram que não estão mais juntos como um casal, mas que permanecem amigos.

Os dois estavam viajando juntos a Paris e Roma nesta semana já como amigos. "Cansamos de ser casadas, mas não cansamos, e jamais cansaremos, de ser amigos" , disse Guiomar. "Nada muda em uma relação de muita amizade e respeito", afirmou o ministro.

Os juristas se conheceram em 1978 no curso de direito da Universidade de Brasília (UnB) e são amigos desde então. A aproximação romântica ocorreu durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e o casamento foi sacramentado em 2007. Foram 18 anos de união. A data da separação, contudo, não foi divulgada. Ao Correio, a assessoria de Gilmar Mendes disse que o ministro não irá comentar o caso. 

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 28 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 29/11/2025 14:11
