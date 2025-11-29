Gilmar Mendes e Guiomar Feitosa anunciam separação após 18 anos juntos

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e a advogada Guiomar Feitosa anunciaram a separação esta semana; a informação é do Blog da Mônica Bergamo. Gilmar e Guiomar afirmaram que não estão mais juntos como um casal, mas que permanecem amigos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Os dois estavam viajando juntos a Paris e Roma nesta semana já como amigos. "Cansamos de ser casadas, mas não cansamos, e jamais cansaremos, de ser amigos" , disse Guiomar. "Nada muda em uma relação de muita amizade e respeito", afirmou o ministro.
Os juristas se conheceram em 1978 no curso de direito da Universidade de Brasília (UnB) e são amigos desde então. A aproximação romântica ocorreu durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e o casamento foi sacramentado em 2007. Foram 18 anos de união. A data da separação, contudo, não foi divulgada. Ao Correio, a assessoria de Gilmar Mendes disse que o ministro não irá comentar o caso.
Saiba Mais
- Flipar ‘Fantasma’ do oceano: baleia encontrada na Nova Zelândia nunca foi vista com vida
- Flipar Conheça Tiago Scheuer, novo âncora do ‘Hora Um’ da TV Globo
- Flipar História do selo, um dos objetos mais desejados para coleções
- Flipar Descubra o poder do mangostão, apontado como melhor fruta do mundo
- Flipar Ilha da Madeira: deslumbre-se com a beleza dessa terra portuguesa
- Concursos CNU: locais da prova serão liberados na segunda (1º/12)
- >Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular