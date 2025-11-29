InícioPolítica
Família Bolsonaro está sem notícias do ex-presidente na prisão

Carlos Bolsonaro relata silêncio de mais de dois dias sobre o estado do pai na Polícia Federal e faz apelo público: "Pelo amor de Deus"

Carlos Bolsonaro mostrou reportagem afirmando que Lula recebeu 572 visitas em seis meses de prisão - (crédito: Renan Olaz/CMRJ)
O vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou, no início da tarde deste sábado (29/11), que a família não recebe informações do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, há mais de dois dias.

"A família não tem informação alguma sobre Jair Bolsonaro há mais de dois dias. Pelo amor de Deus...", postou o vereador do Rio de Janeiro na rede social X (antigo Twitter).


Em seguida, Carlos Bolsonaro postou uma coluna de 2018, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, afirmando que Lula recebeu 572 visitas em seis meses de prisão pela Operação Lava-Jato.


Jair Bolsonaro está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde terça-feira (25/11), onde cumpre pena de 27 anos e três meses por participação na trama golpista.

PC
PC

Pedro Cerqueira - Estado de Minas

Por Pedro Cerqueira - Estado de Minas
postado em 29/11/2025 19:39 / atualizado em 29/11/2025 19:40
