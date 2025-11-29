Família Bolsonaro está sem notícias do ex-presidente na prisão

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou, no início da tarde deste sábado (29/11), que a família não recebe informações do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, há mais de dois dias.
"A família não tem informação alguma sobre Jair Bolsonaro há mais de dois dias. Pelo amor de Deus...", postou o vereador do Rio de Janeiro na rede social X (antigo Twitter).
Em seguida, Carlos Bolsonaro postou uma coluna de 2018, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, afirmando que Lula recebeu 572 visitas em seis meses de prisão pela Operação Lava-Jato.
A FAMÍLIA NÃO TEM INFORMAÇÃO ALGUMA SOBRE JAIR BOLSONARO HÁ MAIS DE DOIS DIAS. PELO AMOR DE DEUS….— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 29, 2025
Jair Bolsonaro está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde terça-feira (25/11), onde cumpre pena de 27 anos e três meses por participação na trama golpista.
