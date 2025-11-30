Senado terá Sala de Descompressão Sensorial para acolhimento do público

A iniciativa se alinha à estratégia institucional de modernização e humanização de serviços, às normas de acessibilidade e diretrizes de inclusão e às melhores práticas adotadas por parlamentos no mundo - (crédito: Jefferson Rudy / Agência Senado)

O Senado Federal irá inaugurar, nesta quinta-feira (4/12), uma Sala de Descompressão Sensorial. Este espaço é dedicado a oferecer acolhimento, autorregulação emocional e redução de sobrecarga sensorial. A inauguração integra a programação oficial da Semana de Acessibilidade da Casa.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Um compromisso pela inclusão e igualdade

O público-alvo principal inclui pessoas com transtorno do espectro autista e neurodivergentes, sejam elas servidoras, visitantes ou participantes dos programas institucionais do parlamento. A criação da sala representa um passo decisivo na promoção de ambientes institucionais mais acessíveis, reforçando o compromisso do Senado com a inclusão, o cuidado e o respeito à diversidade.

Ela está localizada no edifício principal, em uma área de fácil acesso, foi planejada com base em boas práticas internacionais e possui isolamento acústico e visual. O objetivo final do espaço é reduzir crises sensoriais, ampliar o conforto de pessoas neurodivergentes e fortalecer a política de inclusão.

Leia também: Política Nacional de Cuidados é aprovada pelo Senado e segue para sanção de Lula

Ilana Trombka, diretora-geral do Senado, destacou que a Casa tem se esforçado na missão de garantir mais inclusão. Segundo Ilana, “a verdadeira inclusão não é, apenas, aceitar a todos com suas eficiências e deficiências, mas atender às necessidades específicas de cada cidadão”, e “humanizar os espaços é mostrar que todos são muito bem-vindos e bem-vindas no Parlamento”.

Além disso, a sala tem 15 metros quadrados, iluminação indireta e regulável, climatização silenciosa e piso lavável, cores neutras e suaves e, para garantir o conforto e bem-estar, inclui puffs, mobiliário ergonômico e cabana leve de acolhimento.

Leia também: Mulheres trans são contratadas pela primeira vez no Senado e no CBMAP

O espaço foi pensado para ser seguro, previsível e livre de poluição visual. Ele conta com diversos recursos sensoriais e tecnológicos, como fidget toys, almofadas, protetores auriculares e painel tátil. Tem, ainda, vídeos guiados e QR Code para interação e avaliação acessível, podendo ser utilizado individualmente ou acompanhado, e servidores capacitados em abordagem inclusiva e não invasiva.

A Sala de Descompressão se soma a outras ações estruturantes do Senado voltadas ao acolhimento, equidade e à garantia plena do direito de participação cidadã em espaços públicos. A iniciativa se alinha à estratégia institucional de modernização e humanização de serviços, às normas de acessibilidade e diretrizes de inclusão e às melhores práticas adotadas por parlamentos no mundo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular