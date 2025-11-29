Erika Hilton anuncia noivado com o fotógrafo Daniel Zezza

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) anunciou, neste sábado (29/11), em uma transmissão ao vivo no Instagram, que está noiva. A parlamentar, visivelmente emocionada e feliz, confirmou que aceitou o pedido de casamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O noivo da deputada, o fotógrafo Daniel Zezza, expressou, ao lado da parceira, felicidade e nervosismo. “Gente, eu estava tão nervoso, eu não dormi”, disse. O relacionamento do casal começou em 2023.
O pedido foi feito em um restaurante de São Paulo, após uma surpresa preparada por Zezza. O garçom entregou para Erika um livro com fotos do casal e, nas últimas páginas, a pergunta especial: se ela queria ser noiva dele?
Com muita emoção, a congressista mostrou, na transmissão ao vivo, o anel que recebeu e disse que publicaria depois mais detalhes do momento especial dos dois.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Política Viana diz que CPMI do INSS irá votar convocação de Vorcaro nesta semana
- Política Família Bolsonaro está sem notícias do ex-presidente na prisão
- Política Tabata Amaral e João Campos anunciam noivado
- Política Gilmar Mendes e Guiomar Feitosa anunciam separação após 18 anos juntos
- Política Defesa de Heleno tem cinco dias para comprovar Alzheimer ao STF
- Política Pec da segurança: Motta convida relator para a próxima reunião de Líderes
Iago Mac CordJornalista Política e Brasil
Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.