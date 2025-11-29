InícioPolítica
Erika Hilton anuncia noivado com o fotógrafo Daniel Zezza

A confirmação foi feita em uma transmissão ao vivo realizada no Instagram, neste sábado (29/11); o casal está junto desde 2023

Daniel e Érika estão juntos há dois anos - (crédito: Reprodução/Instagram/@hilton_erika)
A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) anunciou, neste sábado (29/11), em uma transmissão ao vivo  no Instagram, que está noiva. A parlamentar, visivelmente emocionada e feliz, confirmou que aceitou o pedido de casamento.

O noivo da deputada, o fotógrafo Daniel Zezza, expressou, ao lado da parceira, felicidade e nervosismo. “Gente, eu estava tão nervoso, eu não dormi”, disse. O relacionamento do casal começou em 2023.

O pedido foi feito em um restaurante de São Paulo, após uma surpresa preparada por Zezza. O garçom entregou para Erika um livro com fotos do casal e, nas últimas páginas, a pergunta especial: se ela queria ser noiva dele?

Com muita emoção, a congressista mostrou, na transmissão ao vivo, o anel que recebeu e disse que  publicaria depois mais detalhes do momento especial dos dois.

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Iago Mac Cord e Wal Lima
postado em 29/11/2025 21:37 / atualizado em 29/11/2025 21:38
