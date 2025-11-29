Erika Hilton anuncia noivado com o fotógrafo Daniel Zezza

Daniel e Érika estão juntos há dois anos - (crédito: Reprodução/Instagram/@hilton_erika)

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) anunciou, neste sábado (29/11), em uma transmissão ao vivo no Instagram, que está noiva. A parlamentar, visivelmente emocionada e feliz, confirmou que aceitou o pedido de casamento.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mutirão para aprovar projetos ligados aos direitos da mulher



O noivo da deputada, o fotógrafo Daniel Zezza, expressou, ao lado da parceira, felicidade e nervosismo. “Gente, eu estava tão nervoso, eu não dormi”, disse. O relacionamento do casal começou em 2023.

O pedido foi feito em um restaurante de São Paulo, após uma surpresa preparada por Zezza. O garçom entregou para Erika um livro com fotos do casal e, nas últimas páginas, a pergunta especial: se ela queria ser noiva dele?

Com muita emoção, a congressista mostrou, na transmissão ao vivo, o anel que recebeu e disse que publicaria depois mais detalhes do momento especial dos dois.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular