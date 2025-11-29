Viana diz que CPMI do INSS irá votar convocação de Vorcaro nesta semana

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), senador Carlos Viana (Podemos-MG), reforçou, em seu perfil no X (antigo Twitter), neste sábado (29/11), que a comissão irá analisar e votar, na próxima semana, o pedido de convocação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
O requerimento para que Vorcaro preste depoimento como testemunha foi apresentado pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), na noite de sexta-feira (28). Se convocado, o banqueiro é obrigado a comparecer. A convocação se insere na investigação de um esquema bilionário de descontos ilegais nos vencimentos de aposentados e pensionistas.
A convocação do empresário, cuja instituição foi liquidada pelo Banco Central (BC) no dia 18 sob suspeitas de fraude, busca esclarecer a oferta de produtos financeiros, incluindo o crédito consignado, às vítimas da fraude do INSS.
Sua inclusão na lista dos convocados do colegiado não é aleatória. Ela foi baseada em um documento oferecido à comissão pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse documento listou as instituições que firmaram Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o instituto para a oferta de crédito consignado a titulares de benefícios previdenciários, operações que teriam dado origem às fraudes.
O Banco Master, cujo crédito consignado é um de seus principais negócios, foi justificado para convocação por ter acordo de cooperação com o INSS e estar entre as instituições financeiras com maior número de reclamações relativas à modalidade de empréstimo na plataforma do consumidor do Gov.br.
Alfredo Gaspar destacou que o plano de trabalho da CPMI a obriga a analisar falhas institucionais e dos mecanismos de controle, possíveis fraudes em empréstimos consignados ofertados a aposentados e pensionistas, verificação de eventuais entidades e pessoas físicas envolvidas nas operações, destinação de recursos e existência de crimes — como lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, concussão ou outras infrações penais relacionadas ao desvio dos valores.
