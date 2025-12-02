Flávia Saraiva reage após ser atacada por suposto affair com Leo Pereira

A ginasta Flávia Saraiva, de 26 anos, optou por desativar os comentários em suas postagens mais recentes no Instagram.

A decisão veio após uma onda de críticas e mensagens negativas relacionadas a um suposto envolvimento com o jogador Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, de 29 anos.

A polêmica ganhou força nas redes sociais depois que o perfil "Daily do Garotinho" divulgou que Flávia teria deixado uma festa, frequentada por outros jogadores do clube, acompanhada de Léo, que recentemente terminou seu relacionamento com a influenciadora Karoline Lima.

A separação entre Léo e Karoline, no entanto, não foi bem digerida por muitos fãs do ex-casal.

Entre os torcedores do Flamengo, Karoline era vista como uma espécie de amuleto da sorte, e sua ausência em comemorações recentes foi sentida por parte da torcida.

Com os rumores do novo affair, comentários carregados de reprovação começaram a surgir nas redes. Uma seguidora expressou indignação:



"Cara, sou flamenguista, você é nosso zagueirão, mas deveria ter mais empatia com quem esteve ao teu lado até semana passada. Parece um menino de 18 anos no cio, Leo. Que isso! Ou deixa ela viver em paz e você segue a sua vida de garotão!!!! E vamos bora que quarta tem mais uma final!!!".

Outro comentário, também reprovando a atitude do jogador, dizia: "Homem que não tem uma mulher ao seu lado pra comemorar, é só um menino."