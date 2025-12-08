InícioPolítica
PP veta candidatura de Moro ao governo do Paraná em 2026

Decisão cria mal estar na recente federação com o União. Antonio Rueda, presidente do partido, classifica a decisão como "arbitrária" e "inaceitável"

Falta de diálogo entre Moro e lideranças teria motivado o veto
O Partido Progressistas (PP) do Paraná decidiu, nesta segunda-feira (8/12), não homologar candidatura do senador Sérgio Moro (União-PR) ao governo estadual nas Eleições de 2026. O presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmou que não irá interferir.

A decisão unânime criou um impasse na União Progressista, que une o PP e o União. Recentemente, as siglas foram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a aprovação da federação.

No X, Antonio Rueda, presidente do União, classificou o veto como “arbitrário" e  “inaceitável”. “O União Brasil tem o Senador Sérgio Moro, líder absoluto em todas as pesquisas, como pré-candidato ao Governo do Estado do Paraná e irá insistir na homologação da candidatura”, escreveu. 

Moro também se pronunciou na rede social, afirmando que o seu partido seguirá em diálogo com o PP. “Política se faz com diálogo, respeito e não com vetos ou imposições arbitrárias. O Paraná anseia a boa política para a modernização que o estado e a sua população merecem”, declara. “Nossos únicos adversários são o PT, o atraso e o crime organizado”.

O PP compõe a base do governador Ratinho Junior (PSD) e pretende lançar um candidato próprio no ano que vem. Já há uma lista de interessados na candidatura e a palavra final deve ficar com Ratinho. 

Durante a reunião que decidiu pelo veto, Ricardo Barros, presidente do diretório paranaense do PP, citou a falta de entendimento com o União como fator determinante para não apoiar Moro. Barros alega que o senador teve sete meses para dialogar com as lideranças partidárias, mas as conversas “não prosperaram”. 

Já Ciro Nogueira, diz que respeitará a decisão da sigla. “Eu jamais ficarei contra a decisão do diretório do Paraná”, comentou. 

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 08/12/2025 22:14
