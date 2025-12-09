Governo Lula se posiciona contra PL da Dosimetria: "Retrocesso"

Segundo a titular da Secretaria das Relações Institucionais, o Executivo vai encaminhar voto contrário ao PL - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se posicionar contra o projeto de lei (PL) da Dosimetria, previsto para ser votado nesta terça-feira (9/12), na Câmara dos Deputados. Segundo a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria das Relações Institucionais, o Executivo vai encaminhar voto contrário ao PL.

"É muito grave este retrocesso na sequência de um julgamento histórico, que pela primeira vez condenou os chefes de um atentado contra a democracia, incluindo um ex-presidente e oficiais generais", escreveu a ministra de Lula, em seu perfil no X.

Segundo ela, o projeto que reduz penas aplicadas pelo STF a condenados por tentativa de golpe de Estado fere a independência dos Poderes, ao agir de encontro a uma decisão da Suprema Corte.

"O projeto contraria uma decisão em que o STF e o Brasil mostraram independência e soberania, além de fragilizar a legislação que protege a democracia contra tentativas futuras de golpe", pontuou.

"O mesmo texto que propõe endurecer a progressão de pena para uma série de crimes concede um benefício para criminosos políticos já condenados. Um arranjo político não pode fragilizar uma legislação tão importante para a democracia e o país", completou Gleisi.

Dosimetria é alternativa para Bolsonaro

A proposta de reduzir penas de condenados pelo atos antidemocráticos no 8 de janeiro é vista como alternativa ao projeto que prevê anistiar envolvidos na trama golpista.

A dosimetria substituiria a anistia, projeto defendido por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Polícia Federal, após ter sido condenado pelo Supremo por tentativa de golpe de Estado.