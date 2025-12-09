Análise: Glauber Braga, bolsonaristas, dois pesos e um Congresso

A imagem do deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ) levando um mata-leão de um dos policiais legislativos simboliza bem o momento em que vivemos na sociedade. Independentemente das razões do protesto de Braga, chama a atenção o tratamento dado ao parlamentar socialista ser bem diferente do recebido pelos deputados bolsonaristas que bloquearam o funcionamento do plenário por mais de 30 horas no início de agosto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O contraste evidencia um problema recorrente na sociedade: a oscilação de critérios conforme o personagem em cena. Quando grupos alinhados à extrema direita decidiram paralisar os trabalhos, a Mesa Diretora optou por uma negociação prolongada, evitando qualquer ação mais enérgica. Já no começo da noite desta terça-feira (9/12), diante do protesto de um parlamentar isolado, a resposta se mostrou imediata, dura e desproporcional. Essa assimetria não apenas fere o princípio democrático da igualdade entre representantes eleitos, como também alimenta a sensação de que o ambiente legislativo se tornou refém de conveniências políticas momentâneas.
A Câmara dos Deputados deveria ser, antes de tudo, um espaço de debate público, protegido por regras claras e aplicadas com isonomia. A violência vista no plenário, inclusive com a transmissão ao vivo da TV Câmara sendo cortada e os jornalistas sendo proibidos de acompanhar os trabalhos acende um alerta sobre a falta de transparência. O recurso à força, mesmo diante de um impasse, não pode ser banalizado, sob pena de transformar divergências políticas em episódios de coerção física, algo que a história recente do país já demonstrou ser terreno fértil para retrocessos.
Saiba Mais
- Política Glauber Braga ocupa mesa da Presidência da Câmara e é retirado à força
- Política Relator detalha PL da Dosimetria e diz que tempo de prisão de Bolsonaro cairá para 2 anos
- Política Moraes manda soltar o deputado Rodrigo Bacellar com tornozeleira
- Política Aécio Neves vê disputa eleitoral limitada entre Lula e bolsonarismo
- Política Milton Hatoum sobre governo Bolsonaro: "Responsável por muitas mortes"
- Política Governo Lula se posiciona contra PL da Dosimetria: "Retrocesso"