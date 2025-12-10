Hugo Motta recebe jornalistas agredidos na Câmara

Foram selecionados apenas cinco pessoas para o encontro com Motta, mas, após novo bloqueio, um número maior de jornalistas se concentrou no gabinete para buscar explicações - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/DA.Press)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) recebeu nesta quarta-feira (10/12) uma comissão dos jornalistas que foram agredidos no episódio com o deputado Glauber Braga (PSol), que foi retirado a força da Mesa do plenário na noite de ontem (9). A imprensa voltou a ter o acesso bloqueado no plenário hoje à tarde.

Foram selecionados apenas cinco pessoas para o encontro com Motta, mas, após serem novamente barrados, outros jornalistas se concentraram no gabinete para buscar explicações. Com a pressão, 10 jornalistas serão recebidos. Representantes da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) também estão no local para cobrar respostas.

Sobre o acesso ao plenário, a assessoria do presidente da Câmara afirmou que não há bloqueio e que o acesso logo será permitido. Nos bastidores, a informação é que a ordem para impedir o acesso partiu da Mesa Diretora.

A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Samira de Castro, afirmou que a entidade considera grave o episódio ocorrido na Câmara dos Deputados, principalmente as agressões e o desligamento do sinal da TV Câmara. “Foi um atentado à própria liberdade de imprensa, pela forma como aconteceu a derrubada do sinal da TV Câmara, o empurra-empurra e a retirada dos colegas que cobrem esta Casa cotidianamente”, declarou.

Segundo ela, a intenção da Fenaj é discutir procedimentos institucionais que garantam condições adequadas de trabalho para os jornalistas que cobrem o Congresso. “Queremos dialogar sobre situações mais cordatas e institucionais de trabalho para os jornalistas aqui da Casa, respeitando todo o limite e o dever público de transparência que os parlamentares têm”, afirmou.