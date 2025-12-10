"O objetivo deles agora é me calar, mas eu falarei", diz Glauber Braga

"Vou utilizar cada minuto do tempo programado para a minha defesa", escreveu o deputado nas redes sociais - (crédito: Créditos: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

No dia em que a Câmara dos Deputados pode votar a cassação de Glauber Braga (PSol-RJ), o deputado federal afirmou que o objetivo da Casa é “calar a boca” dele. O parlamentar ressaltou nesta quarta-feira (10/12) nas redes sociais que usará todo o tempo disponível de defesa para falar.

Ontem (9), Glauber ocupou a cadeira da presidência da Câmara ao saber que o processo seria colocado na pauta. A ação interrompeu a sessão: a TV Câmara teve a transmissão cortada e a imprensa foi retirada do plenário enquanto ele permanecia sentado na Mesa Diretora. A Polícia Legislativa entrou no plenário e removeu Glauber à força.

“Minha cassação está marcada para hoje, às 15h55. Depois de aliviarem a pena de Bolsonaro ontem, o objetivo deles agora é me calar. Mas eu FALAREI! Vou utilizar cada minuto do tempo programado para a minha defesa”, escreveu ele, no X (antigo Twitter).

O PSol, com apoio de artistas como Cláudia Abreu, Paulo Betti, Eduardo Moscovis, Inez Viana, Leoni, Cadu Libonati, Teresa Cristina e Marco Nanini, criou a hashtag “Glauber fica”.

O deputado também convocou a população civil para protestar contra a cassação, no Anexo dois da Câmara dos Deputados, na tarde de hoje.

JORNADA NACIONAL MULHERES VIVAS: pelo fim da violência e dos feminicídios!



A cada dia, novas agressões e assassinatos de mulheres chocam o país. Em apenas dez meses, o Brasil registrou 1.177 feminicídios e 2.990 tentativas. São quatro mulheres mortas por dia e 14 vítimas diárias… pic.twitter.com/XnzoZKxNvr — Glauber Braga (@Glauber_Braga) December 6, 2025

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro