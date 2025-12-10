InícioPolítica
Gilmar retira trecho da liminar que dificulta impeachment de ministros

Mudança derruba exclusividade da PGR para pedir abertura de processos e atende, em parte, ao pedido do Senado de suspensão total dos efeitos da decisão monocrática enquanto o Congresso prepara uma nova regulamentação para substituir lei de 1950

Gilmar Mendes suspende trechos da liminar que dificulta a abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal e elogia a presidência do Senado - (crédito: Divulgação/STF)
O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, retirou dois itens da liminar que impôs barreiras ao trâmite de pedidos de impeachment de magistrados da Corte. Assim, o ministro atende em parte à solicitação da Mesa do Senado para suspender os efeitos da decisão monocrática até que o Congresso aprove uma nova lei para processos de impeachment. Mendes suspendeu o trecho mais polêmico, no qual delegava exclusivamente à Procuradoria-Geral da República (PGR) a iniciativa da apresentação de denúncia de crime de responsabilidade contra ministros do STF.

O decano havia assinado a liminar na semana passada, suspendendo pontos da Lei do Impeachment, de 1950, que vinha sendo usada desde o processo de afastamento do então presidente da República Fernando Collor de Mello, em 1992, por falta de regulamentação à luz da Constituição de 1988. Por essa lei, qualquer cidadão pode apresentar denúncia de crime de responsabilidade.

O ministro também retirou de pauta o julgamento do referendo da liminar que assinou na semana passada, previsto para começar na sexta-feira (12/12), no plenário virtual da Corte. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) retirou o projeto da nova Lei do Impeachment de pauta, também nesta quarta-feira, em decisão conjunta do presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), o relator da proposta, Weverton (PDT-MA), e o autor do PL, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Com isso, a votação da matéria deve ficar para o ano que vem.

Pela decisão desta quarta-feira (10/12), ficam mantidas as demais restrições impostas por Gilmar Mendes, incluindo a necessidade de quórum ampliado no Senado para abrir processo de impeachment. “No que diz respeito aos demais tópicos da medida cautelar, entendo ser imprescindível a sua manutenção, não apenas em razão de seus fundamentos específicos, mas, sobretudo, como instrumento de proteção à independência do Poder Judiciário”, justificou o magistrado.

O recuo parcial de Gilmar Mendes se deu após o avanço, no Senado, das negociações do presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (UB-AP), para aprovar com celeridade uma nova lei para processos de impeachment, aderente à Constituição Federal. Em sua decisão, Gilmar ainda declara que vê, no comando do Senado, ao longo das últimas legislaturas, presidentes preocupados com a “preservação da integridade do Poder Judiciário e à proteção da harmonia entre os Poderes”.

“A mim me parece, nesse contexto, que o Senado Federal, em especial os senadores que passam pela cadeira presidencial, tem demonstrado adequada percepção dos potenciais traumáticos, sob o ponto de vista institucional, que decorrem da instauração de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que, por isso mesmo, vem adotando postura prudente e equilibrada, em consonância com os postulados da separação dos Poderes e da independência judicial”, registrou o ministro em sua decisão.

Vinicius Doria

Repórter

Jornalista profissional graduado na UnB (1986), construiu carreira com passagem pelas principais redações da capital, como TV Globo, Band, EBC, Folha de S.Paulo, Valor Econômico e Correio Braziliense.

Por Vinicius Doria
postado em 10/12/2025 16:48 / atualizado em 10/12/2025 16:51
