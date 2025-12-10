Meta esclarece instabilidade em perfil de Lula no Instagram

A Meta esclareceu, na quarta-feira (10/12), o fato de 'sumirem' perfis do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de políticos de esquerda no Instagram. Segundo a empresa, um "problema técnico" registrado na manhã desta quarta afetou a possibilidade de as pessoas encontrarem diversos perfis na plataforma.

"Estamos cientes de que um problema técnico ocorrido hoje mais cedo afetou a capacidade das pessoas de buscar por contas no Instagram. O problema já foi resolvido e pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado", disse a empresa.

Além do 'desaparecimento' de contas de perfis de esquerda, como a de Lula, o problema na ferramenta de busca de contas na rede social impactou outras páginas. O comunicado da Meta ocorreu após a executiva nacional do PT acioná-la para esclarecer o problema técnico.

De acordo com a assessoria de comunicação do partido, uma reunião com a empresa foi realizada na tarde desta quarta para tratar dessa questão. "Nós estamos no pé, estamos fiscalizando, denunciando, nos articulando com as autoridades brasileiras para que isso acabe", diz comunicado da comunicação petista.

No mesmo comunicado, publicado nas redes sociais em vídeo, o PT diz não esse não foi "primeiro indício" de que a Meta "tem feito preferência pela extrema direita de perseguição à esquerda".