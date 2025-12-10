InícioPolítica
ATOS GOLPISTAS

Como ficam penas de Dona Fátima e Débora do Batom com PL da Dosimetria

Confira redução para casos de Fátima de Tubarão, Débora do Batom, Antônio Cláudio Alves Ferreira e Marcelo Fernandes Lima

Como ficam as penas de Maria de Fátima Mendonça, conhecida como Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio Alves Ferreira, que quebrou relógio dado a Dom João VI, Marcelo Fernandes Lima, que furtou réplica da Constituição Federal, e Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua A Justiça com a frase
Como ficam as penas de Maria de Fátima Mendonça, conhecida como Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio Alves Ferreira, que quebrou relógio dado a Dom João VI, Marcelo Fernandes Lima, que furtou réplica da Constituição Federal, e Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua A Justiça com a frase "perdeu, mané". - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira (10/12), o projeto de lei que torna mais brandas as penas dos envolvidos nos atos democráticos de 8 de Janeiro. O PL nº 2.162/2023, apelidado de PL da Dosimetria, defende que as condenações proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) são desproporcionais e que cabe ao Congresso "calibrar a pena mínima e a pena máxima de cada tipo penal, bem como a forma geral de cálculo".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na prática, como explica o professor de direito da Universidade de São Paulo (USP) Rubens Beçak, a medida resulta na diminuição de sentenças tanto para os envolvidos nos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes quanto para os núcleos acusados de orquestrar a trama golpista. Uma das mudanças mais significativas do PL é a de que as penas por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito não podem ser cumulativas, visto que são entendidos como crimes sobrepostos.

Além da redução, o projeto prevê a progressão para réus que já cumpriram ao menos um sexto da pena. Na prática, o advogado explica que todas essas condições, somadas a progressões por bom comportamento, por reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro para cerca de três anos e meio. “O deputado Paulinho da Força, relator do projeto, falou em dois anos e tanto, mas aí ele está somando condições que ainda é preciso ver se vão se configurar, como trabalho na prisão e uma série de ações que dão dias de benefício no cálculo geral”. 

Para os envolvidos no ataque às sedes, a medida que mais deve afetar as sentenças é a ideia de “contexto de multidão”. A medida reduz entre um e dois terços da pena, a menos que o réu tenha exercido financiamento ou liderança das ações. 

Confira a seguir como ficam as penas de sujeitos que chamaram a atenção nos ataques de 8 de Janeiro. São eles Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua A Justiça com a frase “Perdeu, mané”; Maria de Fátima Mendonça, conhecida como Fátima de Tubarão; Antônio Cláudio Alves Ferreira, que quebrou relógio dado a Dom João VI; e Marcelo Fernandes Lima, que furtou réplica da Constituição. Os cálculos foram feitos com auxílio do advogado criminalista Diego Serafim, do escritório Almeida Advogados e Consultores. 

Débora do Batom

Condenada a 14 anos de prisão por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do Patrimônio tombado, a pena da ré pode chegar a 3 anos e dois meses. O advogado explica que, com a nova regra, as condenações sobre os diferentes crimes podem se “fundir” para recair sobre a pena principal. Débora está em prisão domiciliar, benefício concedido por ter filhos menores de 18 anos. 

Fátima de Tubarão

No caso de Fátima, a pena de 17 anos pode ser reduzida para cerca de 3 anos e 8 meses. A estimativa leva em consideração o melhor cenário para a ré, onde seria excluída a pena por golpe, de 6 anos e 6 meses, já que essa não pode ser cumulativa com a de abolição. A condenação cairia para o valor estimado após a redução de dois terços por contexto de multidão. 

Antônio Cláudio Alves Ferreira

No caso de Antônio, que repercutiu por quebrar relógio dado a dom João VI, a pena poderia ter a mesma redução que Fátima. No entanto, é preciso analisar qual a pena principal entre os crimes imputados. Ele foi condenado a 17 anos. 

Marcelo Fernandes Lima

Para Marcelo Fernandes Lima, que furtou a réplica da Constituição, o cálculo pode chegar ao mesmo resultado dos outros dois, já que ele também foi condenado a 17 anos de prisão. 

O advogado salienta, no entanto, que os tribunais podem divergir a respeito de qual foi o crime principal em cada um dos casos, o que pode resultar em diferentes penas finais para os réus.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após passar pela Câmara, o PL ainda segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, de onde deve circular pela Casa Legislativa até a votação no plenário. Caso os senadores proponham alterações no projeto, ele volta para a Câmara.

Saiba Mais

  • Fátima de Tubarão é presa pela PF
    Fátima de Tubarão é presa pela PF Foto: Reprodução/Redes sociais
  • Perdeu, Mané
    Perdeu, Mané": PGR denuncia mulher que pichou frase de Barroso na estátua do STF Foto: Agencia Brasil/Divulgação
  • Identificado por câmeras de segurança, Cláudio Ferreira foi preso em MG
    Identificado por câmeras de segurança, Cláudio Ferreira foi preso em MG Foto: Reprodução/Fantástico/TV Globo
  • Vídeo identifica homem que destruiu relógio de Dom João IV no Planalto
    Vídeo identifica homem que destruiu relógio de Dom João IV no Planalto Foto: Reprodução/Fantástico/TV Globo
  • Nas imagens que viralizaram, homem envolto em uma bandeira do Brasil exibe a réplica da Constituição
    Nas imagens que viralizaram, homem envolto em uma bandeira do Brasil exibe a réplica da Constituição Foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO
  • Bolsonarista ergue réplica da Constituição Federal roubada durante invasão ao STF
    Bolsonarista ergue réplica da Constituição Federal roubada durante invasão ao STF Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Débora Rodrigues alegou, em depoimento, estar arrependida. Atualmente, ela cumpre prisão domiciliar em Paulínia (SP), por autorização do STF
    Débora Rodrigues alegou, em depoimento, estar arrependida. Atualmente, ela cumpre prisão domiciliar em Paulínia (SP), por autorização do STF Foto: Redes sociais
  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 10/12/2025 16:59
SIGA
x