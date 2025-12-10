CCJ da Câmara aprova cassação de Carla Zambelli

A votação no plenário da Câmara está prevista para acontecer na noite desta quarta-feira (10/12) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, aprovou nesta quarta-feira (10/12) o parecer do deputado Cláudio Cajado (PP-BA) para cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa na Itália. Com isso, o caso passa a ser analisado pelo plenário da Câmara, que precisa de 257 votos para confirmar a perda do mandato.

Carla foi condenada, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 10 anos de prisão por contratar o hacker Walter Delgatti para violar o sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Foram 32 votos a favor e 27 contra a cassação. Os partidos PP e União Brasil orientaram contra o relatório, já o PSD liberou a bancada. A votação está prevista para acontecer na noite desta quarta-feira, no plenário da Câmara.

