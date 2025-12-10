"Glauber fica": artistas lançam campanha em apoio ao deputado do PSol

Deputado Glauber Braga (PSol-RJ) ocupa a cadeira do presidente da Câmara e conversa com a deputada Jake Rocha (PSol-MG) - (crédito: Eduarda Esposito/CB/D.A Press)

Nesta terça-feira (9/12), o deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ) ocupou a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados ao saber que o processo de cassação dele seria votado. A ação interrompeu a sessão: a TV Câmara teve a transmissão cortada e a imprensa foi retirada do plenário enquanto ele permanecia sentado na Mesa Diretora. A Polícia Legislativa entrou no plenário e removeu Glauber à força.

Diante da repercussão, o deputado e apoiadores alegaram tratamento desigual, afirmando que invasões anteriores feitas por parlamentares de direita não receberam o mesmo nível de repressão. Vários artistas se juntaram aos protestos, demonstrando solidariedade a Glauber nas redes sociais.

Nomes como Cláudia Abreu, Paulo Betti, Eduardo Moscovis, Inez Viana, Leoni, Cadu Libonati, Teresa Cristina e Marco Nanini expressaram publicamente opiniões a favor do deputado. “Glauber fica”, dizem nos vídeos. Glauber compartilhou um compilado de declarações intitulado de “Artistas pelo Glauber fica” no X (antigo Twitter). O político programa ainda um ato de apoio na Câmara nesta quarta (10/12) à tarde.

Protesto e censura

Braga ocupou a mesa momentos antes da votação do Projeto de Lei nº 2.162/2023, conhecido como PL da Anistia. Após o esvaziamento do plenário e a remoção agressiva, o deputado acusou o presidente Hugo Motta pela ação truculenta: "Isso é o prenúncio de uma ação adotada pelo presidente da Câmara, muito diferente daquela que fez com os golpistas que ocuparam essa mesa em articulação com um deputado nos Estados Unidos." A retirada da imprensa da sala e a interrupção da transmissão ao vivo foram classificadas como censura por muitos políticos.

Glauber é acusado de ter faltado com o decoro parlamentar ao expulsar com empurrões um manifestante do Movimento Brasil Livre (MLB), em abril do ano passado. Além do mandato de Braga, Motta havia pautado para hoje a análise da cassação de Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália. A deputada foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão pela violação do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

































