Nikolas responde decisão de Moraes sobre Zambelli: "Fecha o Congresso logo"

Deputado usou o termo "ditadura" e criticou o ministro do STF Alexandre de Moraes

O deputado federal ligado ao Partido Liberal (PL), Nikolas Ferreira - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)
O deputado federal ligado ao Partido Liberal (PL), Nikolas Ferreira - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-SP) foi às redes sociais, na noite desta quinta-feira (11/12), para criticar a decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou a perda do mandato de Carla Zambelli (PL-SP). O ministro determinou a perda imediata do mandato de Zambelli. 

Em post feito por meio do X, Ferreira usou a palavra "ditadura" durante a crítica, e ainda insinuou que não há motivos para o Congresso Nacional estar aberto. "Fecha o Congresso logo", afirmou o deputado na postagem.

Veja o que disse Nikolas Ferreira em post feito no X: 

Votação feita na Câmara acabou anulada por Moraes

Nas primeiras horas desta quinta-feira (11/12), em votação na Câmara dos Deputados, 227 votaram a favor da perda do mandato de Carla Zambelli, ante 110 contrário. Ainda houve 10 abstenções. Para que ela perdesse o mandato, seriam necessários 257 votos. Dessa forma, a representação cabou arquivada. O cenário caminhava para este desfecho, até Moraes determinar a perda imediata do mandato. 

"Trata-se de ato nulo, por evidente inconstitucionalidade, presentes tanto o desrespeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, quanto flagrante desvio de finalidade", afirmou o ministro. De acordo com ele, houve clara violação ao artigo 55, III e VI, da Constituição Federal". 

Em julho, Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de reclusão pela Primeira Turma do STF. Ela foi declarada culpada por participar de uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na companhia de um hacker. Na condição de detenta, ela não tem autorização de votar ou exercer o mandato como deputada federal. Ela está presa na Itália. A Justiça Italiana deve julgar a extradição da parlamentar até o final deste ano. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 11/12/2025 22:49 / atualizado em 11/12/2025 22:55
