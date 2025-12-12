InícioPolítica
BRASIL X EUA

Flávio diz que retirada de sanção a Moraes pode facilitar anistia

Por meio de vídeo publicado nas redes sociais, senador avalia também que retirada da Lei Magnitsky deva ajudar na guerra tarifária travada por Trump

O senador da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi às redes sociais, nesta sexta-feira (12/12), para celebrar a retirada da sanção imposta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky. Por meio de vídeo, Bolsonaro afirma que o presidente dos EUA, Donald Trump, "fez um gesto gigante" em favor da anistia no Brasil. 

O senador afirma que Trump agiu a favor de um "início de caminho" para que as relações entre Brasil e Estados Unidos "voltem à normalidade democrática". A retirada da sanção pode, segundo ele, levar o país norte-americano a retirar as sobretaxas impostas a produtos brasileiros, ato que ficou conhecido como Tarifaço. 

Assista ao registro feito por Flávio Bolsonaro nas redes sociais:  

O parlamentar acredita que a votação do PL da Dosimetria poderá fazer diferença na queda do Tarifaço. A votação está prevista para acontecer na próxima semana no Senado. "A bola está com a gente", escreveu, na legenda da postagem.

Retirada da Lei Magnitsky aconteceu nesta sexta (12/12)

A exclusão de Moraes, da esposa do ministro, Viviane, e da empresa Lex — Instituto de Estudos Jurídicos da lista SDN (Specially Designated Nationals), tocada pelos dois, foi confirmada pelo Governo Trump nesta sexta. O motivo para a retirada, no entanto, não foi esclarecido. Acusado pelos EUA de conduzir "detenções arbitrárias" e medidas de "censura", Moraes foi incluído na lista em julho.

Grande parte da crise na relação se deu por conta do julgamento responsável por condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. A retirada das restrições aconteceu depois de uma solicitação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de forma direta a Trump. 

Por Gabriel Botelho
postado em 12/12/2025 20:19
