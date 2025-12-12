Flávio diz que retirada de sanção a Moraes pode facilitar anistia

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi às redes sociais, nesta sexta-feira (12/12), para celebrar a retirada da sanção imposta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky. Por meio de vídeo, Bolsonaro afirma que o presidente dos EUA, Donald Trump, "fez um gesto gigante" em favor da anistia no Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O senador afirma que Trump agiu a favor de um "início de caminho" para que as relações entre Brasil e Estados Unidos "voltem à normalidade democrática". A retirada da sanção pode, segundo ele, levar o país norte-americano a retirar as sobretaxas impostas a produtos brasileiros, ato que ficou conhecido como Tarifaço.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Assista ao registro feito por Flávio Bolsonaro nas redes sociais:

Presidente @realDonaldTrump faz um gesto gigantesco pela ANISTIA no Brasil!



Em suas palavras, um “primeiro passo” em direção ao fim dos excessos praticados por Alexandre de Moraes e o “início de um caminho” para que a relação Brasil / EUA volte à normalidade democrática.



Vamos… pic.twitter.com/CzHqSZ3reu — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 12, 2025

O parlamentar acredita que a votação do PL da Dosimetria poderá fazer diferença na queda do Tarifaço. A votação está prevista para acontecer na próxima semana no Senado. "A bola está com a gente", escreveu, na legenda da postagem.

Retirada da Lei Magnitsky aconteceu nesta sexta (12/12)

A exclusão de Moraes, da esposa do ministro, Viviane, e da empresa Lex — Instituto de Estudos Jurídicos da lista SDN (Specially Designated Nationals), tocada pelos dois, foi confirmada pelo Governo Trump nesta sexta. O motivo para a retirada, no entanto, não foi esclarecido. Acusado pelos EUA de conduzir "detenções arbitrárias" e medidas de "censura", Moraes foi incluído na lista em julho.

Grande parte da crise na relação se deu por conta do julgamento responsável por condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. A retirada das restrições aconteceu depois de uma solicitação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de forma direta a Trump.



