Lula e Tarcísio têm encontro cordial em SP após meses de tensão

Lula e Tarcísio têm interação civilizada em encontro em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), protagonizaram um encontro marcado pela cordialidade na noite de sexta-feira (12/12), em São Paulo. A reunião, a primeira em meses, ocorreu durante o evento de lançamento do SBT News e contrastou com o clima de críticas e ataques frequentes entre aliados dos dois políticos nas redes sociais.

Imagens do evento mostram Lula e Tarcísio se cumprimentando de forma descontraída, com troca de palavras e risadas. Ao final do evento, Lula, Tarcísio e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), conversaram brevemente sobre a atuação da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no estado. Em discurso, Nunes havia solicitado a “ajuda” do governo federal para enfrentar o problema. Lula, de forma descontraída, respondeu: "mas a culpa é do Tarcísio."

Ao chegar ao evento, Lula virou-se para o governador paulista, o abraçou e comentou que ele aparentava ter perdido peso. Em tom bem-humorado, o presidente perguntou: “A que horas você está levantando para fazer ginástica?”. Tarcísio respondeu, rindo, que costuma acordar por volta das 6h da manhã.

O clima amistoso não se limitou ao contato com o presidente. Antes da chegada de Lula, Tarcísio passou vários minutos conversando com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em diálogo também marcado pela informalidade.