Moraes manda Ministério da Justiça formalizar pedido de extradição de Ramagem dos EUA

O ex-diretor da Abin havia sido proibido de sair do país por Moraes - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou ao Ministério da Justiça nesta segunda-feira (15/12) o pedido de extradição aos Estados Unidos do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No decisão, o ministro manda que a “Secretaria Judiciária remeta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição”.

O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) fugiu do país em setembro para evitar o cumprimento da pena determinada também por Moraes na ação penal da trama golpista que condenou o réu a 16 anos de prisão.

Leia também: PF diz que Ramagem saiu do país por rota clandestina em Roraima

Ramagem havia sido proibido de sair do país por Moraes, e teve que entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros à Justiça durante as investigações.

Asilo

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) só admite renunciar ao mandato caso obtenha asilo político nos Estados Unidos. A informação foi confirmada hoje pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), em meio à expectativa de que o processo de cassação do parlamentar seja analisado pelo plenário ainda nesta semana.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro