PL avalia Sóstenes Cavalcante como opção ao Senado pelo Rio em 2026

Aliados dizem que Sóstenes vê a possibilidade como uma "missão" partidária, embora indique preferência por permanecer na Câmara - (crédito: Créditos: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O Partido Liberal (PL) trabalha com o nome do deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) como uma das alternativas para a disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026. A avaliação ocorre em meio à montagem de diferentes cenários eleitorais no estado e à necessidade de ampliar o leque de opções do partido.

Aliados afirmam que Sóstenes vê a possibilidade como uma “missão” partidária, embora indique preferência por permanecer na Câmara dos Deputados. O parlamentar também tem se colocado à disposição para disputar a Presidência da Casa, caso haja entendimento interno nesse sentido.

A busca por novos nomes ao Senado fluminense é motivada, em primeiro lugar, pela situação jurídica do governador Cláudio Castro (PL). Ele responde a um processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, atualmente paralisado por um pedido de vista.

No julgamento, a ministra Isabel Gallotti votou pela cassação do mandato de Castro. Caso esse entendimento prevaleça, o governador poderá ter a inelegibilidade decretada até 2030, o que retiraria do PL um de seus principais quadros para a disputa majoritária no estado.

Outro fator considerado pelo partido é o movimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem se apresentado como nome do bolsonarismo para a corrida presidencial. Embora trabalhe para consolidar sua candidatura, ele enfrenta resistência de partidos do Centrão, que demonstram preferência pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante já colocou o cargo à disposição do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. A definição sobre sua permanência na liderança deve ocorrer ainda nesta semana e pode influenciar os próximos passos do partido na articulação para 2026.