Lula anuncia agenda de reuniões e viagens internacionais para os próximos meses

O líder petista informou que fará uma breve pausa no início do ano: "Dia 6 de janeiro eu estou de volta"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva detalhou a agenda do governo para os próximos meses e indicou prioridades que envolvem comunicação, articulação interna, viagens internacionais e compromissos políticos no país. As informações foram anunciadas durante reunião ministerial realizada nesta quarta-feira (17/12), na Granja do Torto, em Brasília.

O líder petista informou que fará uma breve pausa no início de janeiro. “A partir de janeiro eu vou tirar uns dias de descanso. Dia 6 de janeiro eu estou de volta”, disse. O retorno, de acordo com ele, será marcado por uma série de reuniões setoriais com ministérios e bancos públicos, com o objetivo de avaliar resultados e corrigir rumos.

Antes do Carnaval, o presidente quer se reunir por áreas de ministérios “para aperfeiçoar as coisas que faltam” e também com as instituições financeiras públicas. Ele explicou que o encerramento do ano facilita a análise dos dados. “Todo mundo já tem o que fez até dia 31 de dezembro, e vai ficar melhor para receber esse material”, afirmou.

Em tom descontraído, Lula comentou que o esforço concentrado será feito até fevereiro. “Tudo isso até o Carnaval, porque depois do Carnaval, eu vou dançar Carnaval”, brincou.

Viagens internacionais

No campo internacional, o presidente destacou duas viagens consideradas estratégicas. A principal delas será à Índia, com uma comitiva de empresários brasileiros. “Eu quero fazer uma megaviagem para a Índia com muitos empresários, para discutir a questão da saúde, de remédio, da indústria farmacêutica, em busca da defesa, da questão espacial, e para discutir outras coisas”, disse.

Ele criticou o baixo volume de comércio entre os dois países e reforçou o potencial da parceria. “Não tem sentido o Brasil e a Índia terem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes na soma dos dois, e a gente só ter 12 bilhões do comércio exterior. Não é nada.”

Após a viagem à Índia, Lula pretende ir à Coreia do Sul, que pode ser sua última agenda internacional no período. Segundo ele, a proximidade do calendário eleitoral deve limitar deslocamentos externos. “Não estou querendo nem ir ao G7 em junho, porque vamos estar em campanha aqui no Brasil”, afirmou.

O presidente também detalhou os compromissos imediatos antes do recesso. Nesta quinta-feira (18), está prevista uma entrevista coletiva. Na sexta-feira (19), Lula participará de uma celebração de Natal com catadores de materiais recicláveis. Em seguida, viajará a Foz do Iguaçu para inaugurar uma ponte sobre o rio Paraguai e, depois, participar da reunião do Mercosul.