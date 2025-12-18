Moraes autoriza depoimento de Bolsonaro sobre bens e documentos encontrados no Alvorada

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que a Polícia Federal tome depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os documentos e outros bens encontrados em cofres do Palácio do Alvorada em junho. O magistrado determinou que a oitiva ocorra em 30 de dezembro, entre 9h e 11h, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde o político cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Bolsonaro pede camisa do Flamengo para assistir final contra PSG

Em 25 de junho, acionou a Polícia Federal para abrir dois cofres no Alvorada — que estavam fechados desde a saída do ex-presidente do local. O delegado Antonio Carlos Knoll de Carvalho afirmou que foram encontrados “documentos pessoais” de Bolsonaro “junto a outros bens” não especificados. Segundo ele, é necessário ouvir Bolsonaro que ele se manifeste sobre a propriedade e origem dos objetos.

Leia também: Defesa de Bolsonaro pede autorização permanente para visitas de Michelle na cadeia

Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado para se manter no poder mesmo após derrota nas urnas. Ele foi preso em 22 de novembro após violar a tornozeleira eletrônica e descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça.

Ao justificar a prisão, Moraes citou o risco de fuga do político, além da suspeita de querer causar “tumulto” para obter vantagens pessoais. A desconfiança sobre as intenções de Bolsonaro começou após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar uma vigília em frente ao condomínio do pai, em Brasília.

Saiba Mais Política Sóstenes: PL vai recorrer "a todas as instâncias" após cassações

Sóstenes: PL vai recorrer "a todas as instâncias" após cassações Política Mesa Diretora da Câmara cassa mandatos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Mesa Diretora da Câmara cassa mandatos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem Política Alessandro Vieira vê entraves políticos e judiciais no PL da dosimetria







