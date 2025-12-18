InícioPolítica
Investigação

Moraes autoriza depoimento de Bolsonaro sobre bens e documentos encontrados no Alvorada

Em junho, Polícia Federal abriu dois cofres após ser acionada pela Presidência da República. Oitiva está marcada para 30 de dezembro 

Jair Bolsonaro passará por perícia médica nesta quarta-feira (17/12), na superintendencia da Polícia Federal, em Brasília. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que a Polícia Federal tome depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os documentos e outros bens encontrados em cofres do Palácio do Alvorada em junho. O magistrado determinou que a oitiva ocorra em 30 de dezembro, entre 9h e 11h, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde o político cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

Em 25 de junho, acionou a Polícia Federal para abrir dois cofres no Alvorada — que estavam fechados desde a saída do ex-presidente do local. O delegado Antonio Carlos Knoll de Carvalho afirmou que foram encontrados “documentos pessoais” de Bolsonaro “junto a outros bens” não especificados. Segundo ele, é necessário ouvir Bolsonaro que ele se manifeste sobre a propriedade e origem dos objetos.

Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado para se manter no poder mesmo após derrota nas urnas. Ele foi preso em 22 de novembro após violar a tornozeleira eletrônica e descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça. 

Ao justificar a prisão, Moraes citou o risco de fuga do político, além da suspeita de querer causar “tumulto” para obter vantagens pessoais. A desconfiança sobre as intenções de Bolsonaro começou após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar uma vigília em frente ao condomínio do pai, em Brasília. 

Luana Patriolino

Repórter

Jornalista há 10 anos, é setorista de Poder Judiciário no Correio Braziliense. Já passou pelo caderno de Cidades e pela Revista do Correio. Tem experiência em site, impresso, rádio e assessorias de imprensa.

Por Luana Patriolino
postado em 18/12/2025 23:02
