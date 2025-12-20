CB.Poder: Maranhão termina 2025 com contas em dia

O Maranhão chega ao fim de 2025 como uma das unidades da Federação com as contas mais equilibradas. Isso porque alcançou a segunda colocação histórica em solidez fiscal no Ranking de Competitividade dos Estados. Mas esse é um resultado que não começou a ser construído agora. O Produto Interno Bruto maranhense cresceu 3,6%, em 2023 — o segundo maior índice do Nordeste, atrás apenas da Bahia —, e a insegurança alimentar grave caiu de 8% para 5,1%, no último trimestre de 2024. Esse balanço foi apresentado, ontem, pelo governador Carlos Brandão, em entrevista ao CB.Poder, parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, conduzida pelos jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza.

"Quando assumi o governo, isso me incomodava muito, porque tínhamos um estado com grande potencial, mas com muita gente vivendo na extrema pobreza", disse, ao explicar que o tema se tornou central na agenda administrativa.

Segundo o governador, a redução da insegurança alimentar grave está diretamente ligada ao fortalecimento do programa Maranhão Livre da Fome, que reúne políticas de alimentação, transferência de renda e inclusão social. Um dos principais eixos é a ampliação da rede de restaurantes populares, que hoje soma 205 unidades em funcionamento em diferentes regiões do estado.

Nesses espaços, o almoço e o jantar custam R$ 1 e o café da manhã R$ 0,50 para o usuário, com subsídio do governo estadual. "Com R$ 1, a pessoa almoça; com R$ 1, janta; e com R$ 0,50 toma café, sempre com acompanhamento nutricional", explicou Brandão, ao destacar que o modelo atende prioritariamente as famílias de baixa renda.

No campo fiscal, o governador ressaltou que o Maranhão alcançou a segunda colocação histórica em solidez fiscal no Ranking de Competitividade dos Estados. Ele também destacou que o estado recebeu, pela primeira vez, nota A na Capacidade de Pagamento (Capag), indicador do Tesouro Nacional. "Saímos da letra C, passamos para B e hoje estamos na letra A, o que demonstra equilíbrio e responsabilidade com as contas públicas", observou.

Brandão lembrou ainda que o PIB do Maranhão cresceu 3,6%, em 2023, considerando a metodologia com defasagem de dois anos. Para ele, o resultado reflete a combinação entre ajuste fiscal e estímulo à atividade econômica.

3 mil obras

Brandão citou investimentos em infraestrutura, com mais de 3 mil obras entregues em todo o estado e outras 800 previstas até janeiro de 2026. Entre as ações, destacou melhorias no saneamento básico, com a entrega de banheiros prontos e sistemas de tratamento. "São intervenções simples, mas que mudam a vida das pessoas e impactam diretamente a saúde pública", frisou.

Na área social, Brandão ressaltou a ampliação da rede de apoio às mulheres vítimas de violência. Desde 2022, foram implantadas 15 novas Patrulhas Maria da Penha, que hoje atendem mais de 40 municípios. "É uma resposta do estado para um problema que é estrutural e exige presença permanente do poder público", disse.

O governador também destacou que o Maranhão está entre os estados pioneiros na legislação de enfrentamento à violência de gênero, com a sanção, em 24 de novembro, da lei que cria o programa Órfãos do Feminicídio. A iniciativa garante meio salário mínimo mensal até os 18 anos para filhos de vítimas, além de acompanhamento social. "Nenhuma criança pode ficar desamparada depois de perder a mãe para a violência", assegurou.

No eixo do desenvolvimento, o governador destacou a movimentação histórica, este ano, do Porto do Itaqui, que alcançou 34,1 milhões de toneladas, superando o volume do ano anterior ainda em novembro. "O porto quebra recordes sucessivos e consolida o Maranhão como um ponto estratégico da logística nacional", aponta.

Questionado sobre o futuro político, Brandão afirmou que essa discussão ficará para 2026. "Minha preocupação, agora, é trabalhar, entregar resultados e prestar contas à sociedade. A política será tratada no momento certo", afirmou.

*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi



