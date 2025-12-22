InícioPolítica
JUSTIÇA

Moraes concede prisão domiciliar para General Heleno; veja decisão em 3 pontos

Decisão destacou que Heleno apresentou-se espontaneamente para cumprir a pena e não demonstra risco de fuga

Moraes pontuou
Moraes pontuou "grave situação de saúde" de Heleno para tomar a decisão - (crédito: MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL)

Em decisão publicada nesta segunda-feira (22/12), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu a prisão domiciliar ao general da reserva Augusto Heleno, que tem 78 anos. Na decisão, Moraes pontuou "grave situação de saúde" de Heleno para tomar a decisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A decisão pode ser resumida em 3 pontos principais. O primeiro é que Heleno tem diagnóstico de demência mista (alzheimer e vascular), considerada grave, progressiva e irreversível. A segunda indica que a saída da unidade prisional foi condicionada à instalação imediata de tornozeleira eletrônica. Além disso, o apenado deve entregar passaportes, teve o porte de arma suspenso e está proibido de utilizar redes sociais ou aparelhos celulares. A decisão destacou que Heleno apresentou-se espontaneamente para cumprir a pena e não demonstra risco de fuga.

Heleno foi condenado a uma pena total de 21 anos pelos seguintes delitos:

  • abolição violenta do estado democrático de direito.
  • golpe de estado.
  • dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado.
  • associação em organização criminosa armada.


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 22/12/2025 21:08 / atualizado em 22/12/2025 21:19
SIGA
x