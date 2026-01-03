Prefeitura de Pacaraima expressa "profunda preocupação" com ataques dos EUA à Venezuela

A prefeitura do município de Pacaraima, no extremo norte de Roraima, fronteira com a Venezuela, soltou uma nota, neste sábado (3/1), na qual expressou “profunda preocupação” com os ataques ocorridos na capital venezuelana, Caracas.
“Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos, reforçamos que estamos monitorando a situação e trabalhando em conjunto com as forças de segurança para garantir a estabilidade e a paz na região fronteiriça”, destacou o Executivo municipal.
A cidade é dada como a principal porta de entrada de venezuelanos no Brasil, contando com a Operação Acolhida na recepção dos imigrantes. Em meio ao cenário de conflito gerado pelos Estados Unidos, porém, há dúvidas se o país vizinho fechou as fronteiras e ainda é incerto o que esperar do processo migratório.
Os EUA atacaram diferentes locais na Venezuela nesta madrugada, além de capturarem o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. Segundo informações estadunidenses, eles foram pegos dentro da residência oficial do governo local, levados por via aérea para um navio de guerra e estão sendo transportados para Nova York para que Maduro seja julgado pela Justiça dos EUA.
