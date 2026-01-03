Lula participa à distância de reunião após ataque dos EUA à Venezuela

O governo brasileiro iniciou na manhã deste sábado (3/12), em Brasília, uma reunião de caráter emergencial para avaliar os desdobramentos da ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, deflagrada durante a madrugada.
O encontro ocorre no Palácio do Itamaraty e tem como foco os impactos diplomáticos, políticos e de segurança provocados pela ofensiva, que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro.
Participam da reunião o ministro da Defesa, José Múcio, a ministra substituta das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, além de diplomatas e assessores do governo federal.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanha as discussões por videoconferência, pois está de férias no Rio de Janeiro, mas a previsão é de que retorne ainda hoje à capital federal.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que estava em período de férias, também antecipou o retorno a Brasília e deve reassumir as atividades ainda neste sábado à noite.
Segundo informações divulgadas pelo governo norte-americano, forças dos Estados Unidos realizaram bombardeios em pontos estratégicos de Caracas e em áreas dos estados de Aragua, Miranda e La Guaira. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Nicolás Maduro foi detido por militares norte-americanos e retirado do território venezuelano. Até o momento, não há confirmação independente sobre o paradeiro do líder venezuelano.
A duração da reunião no Itamaraty não foi informada, tampouco eventuais decisões já tomadas.
