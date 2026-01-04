Gleisi critica Tarcísio: "Vestiu boné do Trump, comemorou o tarifaço"

A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, rebateu, neste domingo (4/1), as críticas feitas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que associou o presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, com o líder brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ela, Tarcísio age "com cinismo".

“Tarcísio Freitas, que vestiu boné do Trump, comemorou o tarifaço que ele impôs contra o Brasil, apoiou a traição de Eduardo Bolsonaro à pátria, defendeu a anistia aos golpistas condenados, agora tem o desplante de responsabilizar Lula pela invasão dos EUA à Venezuela. É muito cinismo para um bolsonarista só”, disse Gleisi, em seu perfil no X.

As críticas governador de São Paulo ao papel do líder brasileiro na invasão do Estados Unidos na Venezuela foram feitas em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. Segundo Tarcísio, que é visto como um presidenciável nas eleições deste ano, Lula errou ao condenar a operação norte-americana em Caracas. Ele ainda afirmou que o Brasil deveria ter liderado um processo de transição para a democracia no país vizinho.

Além das críticas feitas em entrevista à imprensa, Tarcísio parabenizou os EUA pela intervenção na Venezuela. "A ação de hoje não devolve o tempo perdido, não apaga as histórias interrompidas, mas abre uma janela de esperança", afirma o governador de São Paulo, em vídeo publicado em seu Instagram. No post de Tarcísio, também aparecem imagens de Lula em contato com o líder venezuelano.

Nesta parte, o governador de São Paulo classifica como "conivência, omissão e até apoio explícito” de aliados políticos internacionais ao regime de Nicolás Maduro.