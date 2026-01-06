Bolsonaro vai passar por exames após queda, diz Michelle

Michelle afirmou que Bolsonaro deve passar por exames após queda, PF vai encaminhar ex-presidente após pedido de médico - (crédito: Cássia André/CB)

A ex-primeira-dama-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (6/1), que Jair Bolsonaro vai passar por exames após cair e bater a cabeça no quarto onde cumpre pena na Superintendência Regional da Polícia Federal. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que estavam a caminho do hospital DF Star e pediu orações pelo marido.

A PF confirmou que a realização dos exames depende de autorização do Supremo Tribunal Federal e informou que o detento recebeu atendimento após "relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada". Segundo Michelle Bolsonaro, o incidente aconteceu durante a noite, quando ele teria tido uma crise. "Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita", declarou.

Mais cedo nesta terça, ela e o médico responsável foram vistos deixando a Superintendência.

O incidente ocorre dias após Bolsonaro receber alta hospitalar e voltar para o quarto onde cumpre pena, em 1º de janeiro. No Natal, o ex-presidente foi submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral. Ele precisou passar por outra intervenção cirúrgica, desta vez para controlar as persistentes crises de soluço.

O ex-presidente segue o cumprimento de pena na Superintendência da PF após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar mais um requerimento da defesa, que pediu prisão domiciliar. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes alegou que não houve agravamento do quadro clínico de Bolsonaro e que o acompanhamento médico pode ser feito nas dependências da PF sem prejuízos ao tratamento.