ESTADO DE SAÚDE

Michelle diz que Bolsonaro caiu na prisão e bateu a cabeça em móvel

Ex-primeira-dama alegou que incidente aconteceu durante a noite na Superintendência Regional da Polícia Federal, mas o marido só recebeu atendimento na manhã desta terça-feira

Michelle Bolsonaro deixou a Superintendência da PF junto a médico após incidente - (crédito: Cássia André/CB/DA Press)
Michelle Bolsonaro deixou a Superintendência da PF junto a médico após incidente - (crédito: Cássia André/CB/DA Press)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (6/1), que o ex-presidente Jair Bolsonaro caiu e bateu a cabeça em um móvel no quarto onde está preso na Superintendência da Polícia Federal. Segundo a publicação no Instagram, Bolsonaro teve uma crise durante a noite, mas só foi atendido pela manhã. "Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita", declarou.

No comunicado, a líder do PL Mulher afirmou que aguarda junto ao médico responsável por informações sobre os primeiros socorros. Os dois foram vistos pelo Correio deixando a Superintendência após o ocorrido.

Bolsonaro cai na prisão e bete cabeça, afirma Michelle Bolsonaro
Bolsonaro cai na prisão e bete cabeça, afirma Michelle Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Incidente acontece dias após Bolsonaro receber alta hospitalar e voltar para o quarto onde cumpre pena, em 1º de janeiro. No natal, o ex-presidente foi submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral. Ele precisou passar por outra intervenção cirúrgica, desta vez para controlar as persistentes crises de soluço.  

O ex-presidente segue o cumprimento de pena na Superintendência da PF após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar mais um requerimento da defesa, que pediu prisão domiciliar. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes alegou que não houve agravamento do quadro clínico de Bolsonaro e que o acompanhamento médico pode ser feito nas dependências da PF sem prejuízos ao tratamento.

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

CA

Cássia André

Mineira em Brasília e repórter que edita e apresenta vídeos sobre política e demais assuntos do dia a dia.

Por Gabriella Braz e Cássia André
postado em 06/01/2026 11:32 / atualizado em 06/01/2026 11:55
