Michelle diz que Bolsonaro caiu na prisão e bateu a cabeça em móvel

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (6/1), que o ex-presidente Jair Bolsonaro caiu e bateu a cabeça em um móvel no quarto onde está preso na Superintendência da Polícia Federal. Segundo a publicação no Instagram, Bolsonaro teve uma crise durante a noite, mas só foi atendido pela manhã. "Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita", declarou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No comunicado, a líder do PL Mulher afirmou que aguarda junto ao médico responsável por informações sobre os primeiros socorros. Os dois foram vistos pelo Correio deixando a Superintendência após o ocorrido.
Incidente acontece dias após Bolsonaro receber alta hospitalar e voltar para o quarto onde cumpre pena, em 1º de janeiro. No natal, o ex-presidente foi submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral. Ele precisou passar por outra intervenção cirúrgica, desta vez para controlar as persistentes crises de soluço.
O ex-presidente segue o cumprimento de pena na Superintendência da PF após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar mais um requerimento da defesa, que pediu prisão domiciliar. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes alegou que não houve agravamento do quadro clínico de Bolsonaro e que o acompanhamento médico pode ser feito nas dependências da PF sem prejuízos ao tratamento.
Saiba Mais
- Política Globo de Ouro 2026: Wagner Moura desabafa sobre governo Bolsonaro
- Política Senador mineiro divulga vídeo falso feito com IA sobre o MST
- Política Sinditamaraty monitora crise na Venezuela e confirma segurança de diplomatas brasileiros
- Política 'Depois da Venezuela, Trump vai tentar influenciar eleições no Brasil, mas pode prejudicar a direita', diz especialista americano
- Política 8/1: PT convoca militantes para ato na Praça dos Três Poderes
- Política Mulher amordaçada pula de carro em movimento para fugir de marido
Gabriella BrazRepórter
Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).