Lula se reúne com Gleisi e Boulos em meio a preparativos para ato do 8/1

Amanhã, 8 de janeiro, o líder petista se juntará a autoridades e movimentos sociais em alusão aos três anos da data - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, na tarde desta quarta-feira (7/1), com os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. O encontro, realizado no Palácio do Planalto, ocorre em meio aos preparativos para o evento em lembrança aos atos golpistas realizados em 8 de janeiro de 2023.

Na manhã desta quinta-feira (8), o líder petista se juntará a autoridades e movimentos sociais em alusão aos três anos da data. Além de celebrar a vitória das instituições democráticas frente às ações de caráter golpista, o evento poderá ter um caráter de defesa da Venezuela, após o país ter sido alvo de ataques dos Estados Unidos, no último fim de semana.

Em declarações realizadas nesta semana, Gleisi e Boulos falaram que o ato de amanhã também abordará o que chamaram de defesa da soberania sul-americana.

"O centro do ato de 8 de janeiro é a defesa da democracia e a condenação do golpismo. É o primeiro 8 de janeiro após a condenação e prisão dos criminosos golpistas. É evidente que os temas da soberania e defesa da paz ganharam força após os ataques dos EUA e serão complementares no ato", afirmou Boulos.

Já Gleisi usou as redes sociais para alinhar os atos em alusão aos três anos dos atos golpistas com a ideia de soberania sul-americana contra a ação dos EUA na Venezuela.

"É muito importante ressaltar estes fatos nesse momento em que a soberania em nosso continente volta a ser ameaçada, como não se via desde os tempos da Guerra Fria", disse Gleisi, em vídeo publicado na terça-feira (6), em seu perfil no Instagram.

Governo quer ligar anistia a defensores de ação na Venezuela

Embora Lula evite comentar sobre posicionamento do Brasil e da comunidade internacional diante do ataque norte-americano na Venezuela, interlocutores do governo afirmaram ao Correio haver uma estratégia do Planalto para relacionar defensores da ação dos EUA à ideia de anistia a condenados pelo 8 de janeiro.

A estratégia pode ser vista ao analisar comportamento do presidente e de seus ministros. Enquanto Lula limitou-se a condenar os ataques norte-americanos, Guilherme Boulos publicou um vídeo que liga a ação contra a Venezuela e a anistia a golpistas com figuras como Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, e Ratinho Jr (PSD), governador do Paraná.

De oposição a Lula, Tarcísio e Ratinho são presidenciáveis e apoiaram a intervenção norte-americana na Venezuela.