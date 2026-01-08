InícioPolítica
Trama golpista

Governo reúne cúpula militar em cerimônia que marca três anos do 8 de janeiro

Nos bastidores, a avaliação é de que o evento funcionará como um recado sobre a estabilidade das instituições brasileiras

O ministro da Defesa, José Múcio (foto), e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica marcam presença no evento no Planalto - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)
O governo federal realiza nesta quinta-feira (8/1), no Palácio do Planalto, uma cerimônia em memória aos ataques de 8 de janeiro de 2023, episódio que marcou a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília. O ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, estão presentes no evento em um gesto simbólico de alinhamento institucional em defesa da democracia.

Além de relembrar os ataques ocorridos há três anos, a cerimônia também ganha relevância no contexto político atual por marcar o início simbólico do ano eleitoral. Nos bastidores, a avaliação é de que o evento funcionará como um recado tanto para o público interno quanto para a comunidade internacional sobre a estabilidade das instituições brasileiras.

A agenda do dia também deve ser marcada por um gesto político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: a expectativa é que ele anuncie o veto ao Projeto de Lei da Dosimetria, que trata de critérios para a fixação de penas e tem sido alvo de debates no Congresso e no Judiciário, especialmente no que diz respeito aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

Por Fernanda Strickland
postado em 08/01/2026 11:17 / atualizado em 08/01/2026 12:15
