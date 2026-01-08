PL da Dosimetria: Lula assina veto ao projeto que reduz pena de condenados por golpe

Lula discursa no Palácio do Planalto em cerimônia em defesa da democracia e memória aos atos de 8/1 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quinta-feira (8/1), o veto ao projeto que alterava a dosimetria das penas e, na sequência, desceu a rampa do Palácio do Planalto para cumprimentar apoiadores. O gesto marcou o encerramento da cerimônia que lembrou os três anos dos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO











"A tentativa do golpe de 8 de janeiro de 2013 veio para nos lembrar que a democracia não é uma conquista inabalável. Ela será feita uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos a ditadores", destacou o líder petista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Assim que apareceu na área externa do Planalto, Lula foi recebido sob aplausos e palavras de ordem. Entre os gritos mais repetidos pela multidão estavam “sem anistia” e “Lula, guerreiro do povo brasileiro”, entoados por apoiadores, militantes de movimentos sociais e simpatizantes que acompanharam o ato por telões instalados na Via N1.

O veto presidencial ocorreu durante a solenidade no Salão Nobre do Planalto, que reuniu autoridades dos Três Poderes, ministros, parlamentares e convidados. O projeto vetado era defendido por setores da oposição e poderia beneficiar condenados pelos ataques às sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de investigados por envolvimento na tentativa de golpe.

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiram não participar do evento no Planalto.

Sob clima de comemoração, o líder petista caminhou até a rampa, acenou e conversou rapidamente com alguns dos apoiadores, reforçando a aproximação com a base social que participou da mobilização. A presença popular foi apontada por organizadores como um dos símbolos do ato deste ano, marcado pela defesa da democracia e pela rejeição a qualquer tipo de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos.