"Quem quer torturar mata aos poucos", diz Magno Malta na PF

Segundo Malta, que não tem permissão para visitar Bolsonaro, o ex-presidente permanece em uma cela de dimensões reduzidas, incompatíveis com o biotipo e estado de saúde do preso - (crédito: Cássia André/CB/DA.Press)

O senador Magno Malta (PL-ES) comentou na manhã desta quinta-feira (15/1) sobre a articulação política para derrubar o veto presidencial ao chamado PL da Dosimetria. Ele falou com a imprensa na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Malta, que não tem permissão para visitar o ex-presidente, Bolsonaro permanece em uma cela de dimensões reduzidas, incompatíveis, em sua avaliação, com o biotipo do preso e com seu estado de saúde. “Se ele der quatro passos para frente, ele bate o rosto na parede”, afirmou. O senador relatou que o barulho constante no local, atribuído ao sistema central de ar-condicionado do prédio, seria “ensurdecedor”, especialmente para alguém em pós-operatório.

O parlamentar disse que, até o momento, uma das poucas providências adotadas foi a autorização para o uso de tampões de ouvido. Para ele, a situação configura violação de direitos básicos. “Todo mundo sabe como é um pós-operatório [...] querem matar ele aos poucos”, declarou.

Magno Malta informou ainda que esteve recentemente na Polícia Federal e que protocolou um pedido formal para fiscalizar as condições do local. Segundo ele, a solicitação foi feita com base nas prerrogativas parlamentares e no dever constitucional de fiscalização. “Entrei com um pedido para verificar o local insalubre onde está Jair Bolsonaro”, disse.

Na última segunda-feira (12), ele encaminhou um ofício à Superintendência Regional da PF no Distrito Federal solicitando autorização para realizar uma “vistoria institucional das condições humanitárias” do ex-presidente, que cumpre pena na sede da corporação após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No documento, o parlamentar afirma que pretende verificar as condições de integridade física, psicológica, médica e material de Bolsonaro.

Além das críticas à custódia do ex-presidente, Malta comentou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria. O senador defendeu a suspensão do recesso parlamentar para que o Congresso Nacional se reúna e aprecie o veto.

Segundo ele, a derrubada é viável, mesmo com a possibilidade de judicialização posterior. “A gente faz a primeira parte, a outra depois”, afirmou. O bolsonarista também voltou a defender uma anistia ampla que alcance Jair Bolsonaro, dizendo que continuará atuando politicamente nesse sentido.