InícioPolítica
REDES SOCIAIS

Lula "maromba"? IA cria cenas do presidente como atleta de elite

Montagem hiper-realista simula presidente em provas esportivas e termina com cena ficcional envolvendo Bolsonaro

Vídeo produzido por inteligência artificial mostra Lula treinando para uma maratona - (crédito: Reprodução/redes sociais )
Vídeo produzido por inteligência artificial mostra Lula treinando para uma maratona - (crédito: Reprodução/redes sociais )

Um vídeo produzido com uso de inteligência artificial viralizou nas redes sociais ao retratar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma série de provas esportivas de alto rendimento. A montagem surge após a repercussão de uma foto recente, divulgada pela primeira-dama, Janja, em que ele está de sunga e internautas destacaram a boa forma física do presidente. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A gravação começa em uma academia, onde uma versão musculosa de Lula aparece realizando exercícios de bíceps com halteres pesados, acompanhado por dois homens que o incentivam durante o treino. Em seguida, a cena muda para uma ficcional Maratona Internacional de São Paulo, com o presidente correndo sorridente.

Na sequência, o vídeo mostra Lula participando de uma prova de natação em mar aberto, ao lado de outros atletas e, depois, pedalando uma bicicleta de corrida em alta velocidade sob chuva intensa. Após descer da bicicleta, ele continua a prova correndo por uma estrada molhada e retira parte do uniforme, exibindo um físico exageradamente musculoso, com características de fisiculturismo.

A montagem avança para uma cena em que Lula aparece no topo de um pódio olímpico, em um estádio lotado, fazendo poses para exibir os músculos. Ao seu lado, em segundo e terceiro lugares, surgem figuras caricatas: uma banana com o rosto do deputado federal Eduardo Bolsonaro e uma representação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

No trecho final, o vídeo revela que todas as cenas anteriores estavam sendo exibidas em uma televisão antiga. O aparelho aparece dentro de uma cela de prisão escura, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro é mostrado sentado em uma beliche, vestindo uniforme de presidiário e assistindo às imagens.

O vídeo, uma produção com uso de IA, gerou circulação e comentários nas redes sociais, chamando atenção pelo tom satírico. 

Veja o vídeo:

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 15/01/2026 15:08
SIGA
x