Von der Leyer destaca liderança de Lula para concretizar acordo com Mercosul

O líder petista encontrou-se com a presidente da Comissão Europeia nesta sexta-feira (16/1), no Rio de Janeiro - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyer, reconheceu a postura de liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a oficialização do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE), previsto para este sábado (17/1), no Paraguai.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Sua liderança política, o compromisso pessoal e a paixão que o senhor mostrou nas últimas semanas (para assinar o acordo), caro presidente, foram realmente enormes. Muito obrigada por direcionamento e por entregar esse acordo histórico”, afirmou Von der Leyer, hoje (16), em discurso realizado no Rio de Janeiro, após reunir-se com o líder petista.

A reunião, que ocorreu um dia antes da assinatura do tratado, foi marcada como forma de compensar a ausência do presidente no Paraguai.

Amanhã, o líder brasileiro será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Estarão presentes no encontro chefes de Estados, como Javier Milei, presidente da Argentina, e Santiago Peña, líder do Paraguai e atual presidente temporário do Mercosul.