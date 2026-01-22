Virginia ganha chinelo de presente de Vini Jr. e motivo intriga fãs

Virginia Fonseca está em Madri, na Espanha, onde passa alguns dias ao lado do namorado, o jogador Vini Jr., e acabou chamando atenção nas redes sociais ao revelar um presente diferente que recebeu do atleta.
A influenciadora mostrou nos stories um chinelo de uma marca esportiva, avaliado em cerca de R$ 800, que teria como proposta auxiliar no controle da ansiedade e do estresse.
Ao exibir o item, Virginia explicou a origem do presente e fez questão de contextualizar os seguidores.
“Ganhei um presente do meu namorado, esse chinelo. Agora, vou deixar aqui na tela o por que ele me deu”, contou. Em seguida, ela detalhou as promessas do acessório em uma legenda explicativa.
“Controle de ansiedade e estresse. Bom, é isso. Foco e concentração; controle da ansiedade e do estresse; confiança e motivação; preparação psicológica para treinos e competições. Esse chinelo ajuda nisso tudo”, escreveu a influenciadora, listando os benefícios atribuídos ao produto.
Em outra publicação, Virginia apareceu usando o chinelo e agradeceu o gesto do companheiro. “Gratidão, amor. Vamos juntos nessa”, declarou.
