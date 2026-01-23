Zema exalta Nikolas, mas não vai participar de caminhada até Brasília

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), elogiou a mobilização liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rumo a Brasília, mas afirmou que não poderá participar da caminhada por compromissos partidários já agendados. A declaração foi dada em entrevista à rádio Clube FM, de Santo Ângelo (RS), no programa Entre visões, na manhã desta sexta-feira (23/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Saiba Mais Política Lula dispara indireta a Vorcaro e critica apoio por "falta de vergonha"

Lula dispara indireta a Vorcaro e critica apoio por "falta de vergonha" Política Lula celebra 2 milhões de moradias do Minha Casa, Minha Vida em Maceió

Lula celebra 2 milhões de moradias do Minha Casa, Minha Vida em Maceió Política Moraes libera nova visita de Tarcísio a Bolsonaro na Papudinha

Moraes libera nova visita de Tarcísio a Bolsonaro na Papudinha Política Os dilemas de Lula com convite de Trump para Conselho da Paz de Gaza

Os dilemas de Lula com convite de Trump para Conselho da Paz de Gaza Política Jorginho escolhe Adriano Silva e redesenha o tabuleiro político em SC

Jorginho escolhe Adriano Silva e redesenha o tabuleiro político em SC Política Holiday vai à UPA após lesão em caminhada de Nikolas

Questionado sobre a sua participação na manifestação, Zema afirmou que tem apreço pela atuação do parlamentar mineiro, mas que sua agenda impede a presença no ato. “Gosto muito do trabalho que o Nikolas faz. Estamos sempre trocando ideias e queremos o mesmo, um Brasil mais transparente, mais justo, sem esses escândalos e sem essas perseguições”, disse o governador, ao explicar que estará em Recife (PE) no domingo, em compromissos previamente marcados com integrantes de seu partido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A caminhada integra a mobilização organizada por Nikolas Ferreira, que percorre mais de 200 quilômetros rumo a Brasília, em um ato que o deputado e seus apoiadores classificam como simbólico e pacífico. O movimento tem reunido aliados políticos e influenciadores alinhados ao campo bolsonarista ao longo do trajeto.

Durante a entrevista, Zema também voltou a criticar decisões judiciais relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023 e classificou como desproporcional a condenação dos manifestantes. “Temos hoje bandidos perigosos, corruptos que tiraram bilhões dos cofres públicos andando na rua e uma mulher que sujou de batom um monumento público condenada a 15 anos de prisão”, disparou, se referindo a pena imposta a Débora Rodrigues dos Santos, cabeleireira que pichou a frase “perdeu, mané” na estátua da Justiça durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e se tornou símbolo das manifestações bolsonaristas.

Anistia

Zema também comentou a possibilidade de conceder anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, e aos condenados pelos atos antidemocráticos, caso venha a ser eleito presidente da República.

“Imediatamente. O Brasil precisa resolver essa questão. Nós não vamos para o futuro enquanto não resolvermos o passado”, declarou. Segundo ele, a anistia seria uma das primeiras medidas de um eventual governo, como forma de pacificar o país e encerrar o que considera um ciclo de injustiças.