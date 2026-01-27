"Acredito na Justiça", diz prefeito de Mossoró sobre ação da PF em sua residência

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (27/1) após a Polícia Federal deflagrar uma operação na qual ele está entre os alvos. Segundo o gestor, agentes da PF estiveram em sua residência pela manhã para cumprir mandados relacionadas a uma investigação iniciada em 2023 sobre o fornecimento de medicamentos à rede pública de saúde.

“Não tenho compromisso com o erro. Acredito na Justiça e por ela lutarei todos os dias da minha vida”, afirmou o prefeito no pronunciamento. Ele relatou que recebeu os policiais federais em casa e acompanhou a ação. “Fiz questão de recepcionar com muita cordialidade. Apresentei toda a minha casa, todos os cômodos, todos os ambientes, tudo”, disse.

De acordo com Allyson Bezerra, foram apreendidos um telefone celular, um notebook e dois HDs pessoais. “Ao final, foi levado o meu celular, o meu notebook e dois HDs pessoais que eu guardei recordações e memórias ao longo de toda a minha vida”, declarou. O prefeito afirmou ainda que permanece em casa, com a família, e que está tranquilo. “Estou na minha casa, com minha família, em paz e com muita tranquilidade”, disse.

O prefeito explicou que a investigação está relacionada a contratos de fornecimento de medicamentos e mencionou um decreto editado durante sua gestão, em 2023, que determina que todos os medicamentos distribuídos pela rede municipal passem pelo sistema Hórus, do governo federal. “Todo medicamento que entra na farmácia central, seja de qualquer fornecedor, tem que passar pelo sistema do Hórus. É um sistema de transparência do governo federal”, afirmou.

Allyson Bezerra disse que o decreto foi encaminhado a órgãos de controle. “Fiz questão de entregar esse decreto ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público do Rio Grande do Norte e aos órgãos de controle”, declarou. Ele também afirmou que está à disposição para colaborar com as apurações. “Faço questão que toda investigação seja conduzida com total rigor da lei”, disse.

No pronunciamento, o prefeito negou irregularidades na gestão e afirmou que confia no resultado das investigações. “Vou enfrentar isso com determinação, coragem e principalmente com a integridade de apresentar todos os fatos e todos os documentos”, afirmou. Ele acrescentou que, caso sejam identificados erros cometidos por terceiros, defende a responsabilização. “Se alguém tiver cometido algum erro, torcerei para que seja cumprido todo o rigor da lei”, disse.

Segundo a Polícia Federal, a operação deflagrada nesta terça-feira apura possíveis irregularidades em contratos de fornecimento de insumos para a rede pública de saúde. As investigações envolvem empresas sediadas no Rio Grande do Norte que atuavam junto a administrações municipais de diversos estados.