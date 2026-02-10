InícioPolítica
ESCALA 6X1

Líder do União Brasil defende avanço de PEC de fim da escala 6x1

Deputado federal Pedro Lucas Fernandes afirma que bancada está alinhada com Hugo Motta para dar celeridade à proposta na CCJ e buscar equilíbrio entre empregadores e trabalhadores

Fim da escala 6x1 avança no Congresso. União Brasil defende celeridade na CCJ - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas Fernandes (MA), afirmou com exclusividade ao Correio que a bancada do partido está alinhada com a presidência da Casa para dar andamento à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da redução da jornada de trabalho em regime 6x1. A declaração foi dada após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), incluir o tema entre as prioridades para 2026, com expectativa de avanço ainda no primeiro semestre.

Segundo Fernandes, houve um entendimento com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Leur Lomanto Júnior (União-BA) , para acelerar a análise de admissibilidade da proposta.

“Combinamos com o presidente da CCJ, que é uma indicação nossa, que a gente dê celeridade lá também, pela admissibilidade, para poder o texto avançar”, afirmou.

Fernandes ressaltou que a discussão não deve ser tratada como uma agenda exclusiva do governo federal, mas como uma pauta do próprio Congresso Nacional. “O certo é que não é uma pauta só do governo federal, é uma pauta nossa”, disse.

Para o líder do União Brasil, o principal desafio da proposta é construir um texto que consiga equilibrar os interesses de trabalhadores e empregadores. “O grande objetivo é encontrar um equilíbrio entre empregador e empregado, essa é a verdade”, pontuou. Ele também mencionou o paralelo feito por Hugo Motta com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que, à época, enfrentou forte resistência de setores econômicos. “Claro que é um texto muito sensível, uma pauta muito sensível, mas eu tenho certeza que a gente vai encontrar esse meio-termo e vai conseguir [avançar na discussão]”, completou. “A bancada do União Brasil está firme nesse propósito”, concluiu.

 

