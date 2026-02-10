Líder do União Brasil defende avanço de PEC de fim da escala 6x1

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas Fernandes (MA), afirmou com exclusividade ao Correio que a bancada do partido está alinhada com a presidência da Casa para dar andamento à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da redução da jornada de trabalho em regime 6x1. A declaração foi dada após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), incluir o tema entre as prioridades para 2026, com expectativa de avanço ainda no primeiro semestre.

Segundo Fernandes, houve um entendimento com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Leur Lomanto Júnior (União-BA) , para acelerar a análise de admissibilidade da proposta.

“Combinamos com o presidente da CCJ, que é uma indicação nossa, que a gente dê celeridade lá também, pela admissibilidade, para poder o texto avançar”, afirmou.

Fernandes ressaltou que a discussão não deve ser tratada como uma agenda exclusiva do governo federal, mas como uma pauta do próprio Congresso Nacional. “O certo é que não é uma pauta só do governo federal, é uma pauta nossa”, disse.

Para o líder do União Brasil, o principal desafio da proposta é construir um texto que consiga equilibrar os interesses de trabalhadores e empregadores. “O grande objetivo é encontrar um equilíbrio entre empregador e empregado, essa é a verdade”, pontuou. Ele também mencionou o paralelo feito por Hugo Motta com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que, à época, enfrentou forte resistência de setores econômicos. “Claro que é um texto muito sensível, uma pauta muito sensível, mas eu tenho certeza que a gente vai encontrar esse meio-termo e vai conseguir [avançar na discussão]”, completou. “A bancada do União Brasil está firme nesse propósito”, concluiu.