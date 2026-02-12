Contarato pede quebra de sigilo do Master e anuncia votação de requerimentos da CPI do Crime

Senador disse que CPI deve convocar José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do STF - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador Fabiano Contarato (PT-ES), presidente da CPI do Crime Organizado, apresentou nesta quinta-feira (12/2) uma série de requerimentos para aprofundar as investigações sobre a atuação da gestora de investimentos Reag, ligada ao Banco Master. As medidas miram suspeitas de irregularidades no sistema financeiro e possíveis conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC), em um esquema de lavagem de dinheiro associado ao crime organizado.

Entre os pedidos estão as quebras dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da Reag e de seu fundador, João Carlos Mansur. O senador também solicitou a convocação de Mansur para prestar depoimento à comissão, além do envio, pelo Banco Central, de todo o processo administrativo que resultou na liquidação extrajudicial do Banco Master.

Contarato informou ainda que os requerimentos relacionados ao caso Master serão pautados para votação na próxima reunião da CPI, marcada para 24 de fevereiro. Segundo ele, o pacote inclui pedidos que envolvem autoridades com foro privilegiado, como as convocações de José Carlos Dias Toffoli e de José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli.

Em declaração, o presidente da CPI afirmou que a comissão cumpre um papel constitucional ao investigar a atuação de organizações criminosas que se valem do sistema financeiro nacional. Para Contarato, o avanço das apurações é necessário diante da gravidade dos fatos já revelados e das suspeitas que continuam surgindo ao longo das investigações.

O senador também reforçou que a condução dos trabalhos será pautada pela independência e pelo interesse público. Segundo ele, não haverá proteção a investigados em razão de cargo ou posição institucional, e a CPI seguirá atuando de forma autônoma na apuração das responsabilidades.

Nos requerimentos apresentados, Contarato destaca que a Reag aparece em investigações conduzidas por órgãos de controle e de persecução penal. Em agosto de 2025, a gestora foi alvo da operação Carbono Oculto, que apurou fraudes bilionárias no setor de combustíveis envolvendo integrantes do PCC. Já na operação Compliance Zero, a Polícia Federal aponta que a empresa teria sido utilizada para o desvio de recursos do Banco Master, em um esquema estimado em mais de R$ 12 bilhões.