Após saída de Toffoli, André Mendonça assume relatoria sobre caso Master

Reunião entre ministros na noite desta quinta-feira (12/2) resultou na saída de Dias Toffoli da relatoria do caso

Caso Master: relatoria passa para André Mendonça - (crédito: Antonio Augusto/STF)
Após a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria sobre as investigações relacionadas a crise do banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quinta-feira (12/2), o ministro André Mendonça assumiu o caso.

Toffoli é alvo de questionamentos e de pedidos de suspeição após o relatório da Polícia Federal apresentar dados do celular de Daniel Vorcaro, dono do Master, em que o magistrado é mencionado. O tribunal avaliou que a situação era insustentável e que a crise contamina todo o Judiciário. 

Em reunião nesta quinta-feira, o presidente do STF, Edson Fachin, apresentou aos colegas o relatório que detalha as menções a Toffoli encontradas no celular do banqueiro . Ele também expôs a resposta do ministro diante das citações. O conteúdo está sob sigilo e foi entregue pelo próprio diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, na quarta-feira (11/2). 

Em nota publicada após o encontro, os ministros do STF expressaram apoio a Toffoli e argumentaram "não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição, em virtude do disposto no art. 107 do Código de Processo Penal e no art. 280 do Regimento Interno do STF. respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento". 

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Paulo Leite

Subeditor do site do Correio, é formado em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre em ciência política pela Northeastern University. Atuou em veículos como SBT e Estadão

Luana Patriolino

Repórter

Jornalista há 10 anos, é setorista de Poder Judiciário no Correio Braziliense. Já passou pelo caderno de Cidades e pela Revista do Correio. Tem experiência em site, impresso, rádio e assessorias de imprensa.

Por Ronayre Nunes, Paulo Leite e Luana Patriolino
postado em 12/02/2026 22:16 / atualizado em 12/02/2026 22:36
