Governo federal é contra quebra de patentes de remédios, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), afirmou, nesta quinta-feira (12/2), que o governo federal é contrário a um projeto de lei que prevê a quebra a patente de medicamentos, entre eles a caneta emagrecedora Mounjaro. A proposta está em tramitação no Congresso Nacional. A declaração foi feita após reunião com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: João Campos reforça apoio a Lula e defende permanência de Alckmin



A Câmara dos Deputados já havia aprovado, na última segunda-feira (9/2), um requerimento de urgência para votar um projeto de lei que quebraria as patentes do Mounjaro e Zepbound, desenvolvidos pela farmacêuticas Elli Lilly. O texto poderá ser votado de forma direta no Plenário.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

De acordo com Alckmin, em caso de aprovação do projeto de licenciamento obrigatório no Congresso, um ambiente de "insegurança jurídica, imprevisibilidade e que afastaria investimentos do Brasil" seria criado. Ele ainda explicou que o governo não é a favor de propostas que ampliem a vigência das patentes.

"A nossa posição é contrária, porque nós precisamos de inovação, nós precisamos de previsibilidade, nós precisamos de investimentos", afirmou Alckmin. "Quando você quebra a patente, você está levando a uma insegurança jurídica, imprevisibilidade, e isso afasta investimento", esmiuçou.

Leia também: Lula recebe João Campos, que defende permanência de Alckmin como vice do petista



"Nós precisamos trazer para o Brasil mais centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso vem acontecendo em vários setores que estão trazendo recursos para o país", completou o vice-presidente.

*Com informações da Agência Estado