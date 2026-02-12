Governo federal é contra quebra de patentes de remédios, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), afirmou, nesta quinta-feira (12/2), que o governo federal é contrário a um projeto de lei que prevê a quebra a patente de medicamentos, entre eles a caneta emagrecedora Mounjaro. A proposta está em tramitação no Congresso Nacional. A declaração foi feita após reunião com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A Câmara dos Deputados já havia aprovado, na última segunda-feira (9/2), um requerimento de urgência para votar um projeto de lei que quebraria as patentes do Mounjaro e Zepbound, desenvolvidos pela farmacêuticas Elli Lilly. O texto poderá ser votado de forma direta no Plenário.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html
De acordo com Alckmin, em caso de aprovação do projeto de licenciamento obrigatório no Congresso, um ambiente de "insegurança jurídica, imprevisibilidade e que afastaria investimentos do Brasil" seria criado. Ele ainda explicou que o governo não é a favor de propostas que ampliem a vigência das patentes.
"A nossa posição é contrária, porque nós precisamos de inovação, nós precisamos de previsibilidade, nós precisamos de investimentos", afirmou Alckmin. "Quando você quebra a patente, você está levando a uma insegurança jurídica, imprevisibilidade, e isso afasta investimento", esmiuçou.
"Nós precisamos trazer para o Brasil mais centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso vem acontecendo em vários setores que estão trazendo recursos para o país", completou o vice-presidente.
*Com informações da Agência Estado
Saiba Mais
- Política Lula recebe Gonet para discutir investigações contra bancos e bets
- Política Acusado de racismo, prefeito de Divinópolis pede desculpas e apaga vídeo
- Política Carlos Bolsonaro exalta Flávio e fala em perseguição: "Verdadeiro guerreiro"
- Política Lula faz "tour eleitoral" pelos carnavais de Recife, Salvador e Rio
- Política Oposição pressiona para que projeto de castração química avance
- Política Erika Hilton mira comando da Comissão da Mulher neste ano