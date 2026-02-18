InícioPolítica
CARNAVAL

Prefeito do Rio é criticado após imitar PCD no carnaval

Eduardo Paes foi filmado em camarote da Sapucaí; gestor ainda não se manifestou

Eduardo Paes é criticado após imitar pessoa com deficiência - (crédito: Reprodução )
Eduardo Paes é criticado após imitar pessoa com deficiência - (crédito: Reprodução )

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi alvo de críticas nas redes sociais após ser gravado imitando uma pessoa com deficiência visual durante o carnaval carioca, no domingo (15/2), na Marquês de Sapucaí.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As imagens mostram o prefeito em um camarote usando óculos escuros e um objeto que simula uma bengala, acessórios associados ao auxílio de pessoas cegas ou com visão reduzida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O vídeo passou a circular nas redes sociais e provocou manifestações de internautas que questionaram a atitude do gestor. Até a publicação desta matéria, o prefeito não havia se pronunciado sobre o caso.

No mesmo dia, Paes esteve na Sapucaí para acompanhar os desfiles das escolas de samba. Ele permaneceu no camarote pessoal e também foi à avenida para assistir às apresentações.

Veja o vídeo:

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 18/02/2026 16:21
SIGA
x