Prefeito do Rio é criticado após imitar PCD no carnaval

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi alvo de críticas nas redes sociais após ser gravado imitando uma pessoa com deficiência visual durante o carnaval carioca, no domingo (15/2), na Marquês de Sapucaí.
As imagens mostram o prefeito em um camarote usando óculos escuros e um objeto que simula uma bengala, acessórios associados ao auxílio de pessoas cegas ou com visão reduzida.
O vídeo passou a circular nas redes sociais e provocou manifestações de internautas que questionaram a atitude do gestor. Até a publicação desta matéria, o prefeito não havia se pronunciado sobre o caso.
No mesmo dia, Paes esteve na Sapucaí para acompanhar os desfiles das escolas de samba. Ele permaneceu no camarote pessoal e também foi à avenida para assistir às apresentações.
Veja o vídeo:
