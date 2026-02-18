Grávida, Lore Improta faz relato comovente após desfilar na Sapucaí

Lore Improta viveu um momento especial ao atravessar a Marquês de Sapucaí grávida de seu segundo filho.

Musa da Unidos do Viradouro, ela não conteve a emoção ao realizar o sonho de desfilar esperando um bebê.

Nas redes sociais, Lore compartilhou registros da noite e falou sobre o significado da experiência.

“Eu sonhei com esse dia. Atravessar a Sapucaí com o meu filho no ventre. Uma emoção inesquecível. Gratidão a Deus por isso.”

Em outra publicação, reforçou: “Eu sonhei, desejei e programei por esse dia. Eu sabia que não seria diferente do que foi hoje. Desfilar com o meu filho no ventre com certeza ficará marcado como um dos melhores dias da minha vida. Gratidão, Deus, por me permitir viver isso. Gratidão, @unidosdoviradouro. Sou muito abençoada!”

O marido, Léo Santana, também marcou presença nos comentários e se declarou para a esposa: “E eu te amo”, escreveu.

No sexto mês de gestação, Lore revelou que a gravidez foi cuidadosamente planejada para que pudesse realizar o desejo de desfilar grávida pela primeira vez.

Segundo ela, havia uma “data limite” para engravidar, já que sua médica não recomendava participação no Carnaval durante os três primeiros meses de gestação.

“Planejei tudo. Eu olhava para o Leo e falava, ‘hoje é o dia, amor, vamos nessa’. Ele falava: ‘que negócio chato assim programado (risos)’. Mas tinha que ser assim porque se passasse de mês, eu não ia poder engravidar mais por causa do Carnaval. A gente tinha uma data limite. Minha médica não queria que eu estivesse durante os três primeiros meses no Carnaval. Então, foi planejado pensando na nossa Copa do Mundo, que é o Carnaval”, contou.